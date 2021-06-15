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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210615/ekzamen-1737108150.html
В Подмосковье сто баллов по первым результатам ЕГЭ получили 210 человек
В Подмосковье сто баллов по первым результатам ЕГЭ получили 210 человек - РИА Новости, 15.06.2021
В Подмосковье сто баллов по первым результатам ЕГЭ получили 210 человек
В Подмосковье стали известны первые стобалльники ЕГЭ по литературе, химии и географии, их в регионе 210 человек, сообщает пресс-служба министерства образования... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:53
2021-06-15T17:00
новости подмосковья
единый государственный экзамен (егэ)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Подмосковье стали известны первые стобалльники ЕГЭ по литературе, химии и географии, их в регионе 210 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области."По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 210 школьников из Московской области получили максимальную оценку – 100 баллов. Из них 162 выпускника получили высший балл по литературе, 41 – по химии и еще 7 выпускников заработали высший балл по географии", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.По ее словам, количество тех выпускников, кто успешно сдал экзамен, по сравнению с прошлым годом уже увеличилось."Практически 15% ребят получили по первому ЕГЭ высокие баллы: от 80 до 99. Стобалльных результатов тоже довольно много. Ребята большие молодцы", - отметила она.Также Каклюгина рассказала, что те школьники, которые получат 100 баллов по ЕГЭ по двум и более предметам в этом году, получат по 100 тысяч рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников, – по 150 тысяч рублей.
https://sn.ria.ru/20210615/ege-1737066962.html
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единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье сто баллов по первым результатам ЕГЭ получили 210 человек
16:53 15.06.2021 (обновлено: 17:00 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк ЕГЭ по информатике
 ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Подмосковье стали известны первые стобалльники ЕГЭ по литературе, химии и географии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Подмосковье стали известны первые стобалльники ЕГЭ по литературе, химии и географии, их в регионе 210 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
"По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 210 школьников из Московской области получили максимальную оценку – 100 баллов. Из них 162 выпускника получили высший балл по литературе, 41 – по химии и еще 7 выпускников заработали высший балл по географии", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
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По ее словам, количество тех выпускников, кто успешно сдал экзамен, по сравнению с прошлым годом уже увеличилось.
"Практически 15% ребят получили по первому ЕГЭ высокие баллы: от 80 до 99. Стобалльных результатов тоже довольно много. Ребята большие молодцы", - отметила она.
Также Каклюгина рассказала, что те школьники, которые получат 100 баллов по ЕГЭ по двум и более предметам в этом году, получат по 100 тысяч рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников, – по 150 тысяч рублей.
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Новости ПодмосковьяЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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