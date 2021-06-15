https://ria.ru/20210615/ekzamen-1737108150.html

В Подмосковье сто баллов по первым результатам ЕГЭ получили 210 человек

В Подмосковье сто баллов по первым результатам ЕГЭ получили 210 человек - РИА Новости, 15.06.2021

В Подмосковье сто баллов по первым результатам ЕГЭ получили 210 человек

В Подмосковье стали известны первые стобалльники ЕГЭ по литературе, химии и географии, их в регионе 210 человек, сообщает пресс-служба министерства образования... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:53

2021-06-15T16:53

2021-06-15T17:00

новости подмосковья

единый государственный экзамен (егэ)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Подмосковье стали известны первые стобалльники ЕГЭ по литературе, химии и географии, их в регионе 210 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области."По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 210 школьников из Московской области получили максимальную оценку – 100 баллов. Из них 162 выпускника получили высший балл по литературе, 41 – по химии и еще 7 выпускников заработали высший балл по географии", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.По ее словам, количество тех выпускников, кто успешно сдал экзамен, по сравнению с прошлым годом уже увеличилось."Практически 15% ребят получили по первому ЕГЭ высокие баллы: от 80 до 99. Стобалльных результатов тоже довольно много. Ребята большие молодцы", - отметила она.Также Каклюгина рассказала, что те школьники, которые получат 100 баллов по ЕГЭ по двум и более предметам в этом году, получат по 100 тысяч рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников, – по 150 тысяч рублей.

https://sn.ria.ru/20210615/ege-1737066962.html

https://sn.ria.ru/20210613/ege-1736857662.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье), общество