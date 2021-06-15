https://ria.ru/20210615/ekspotsentr-1737136925.html

На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс

На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс - РИА Новости, 15.06.2021

На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс

В столичном "Экспоцентре" с 15 по 18 июня пройдет "Российская неделя высоких технологий - 2021"(РНВТ), участники крупнейшего события в области информационных... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T20:05

2021-06-15T20:05

2021-06-15T20:57

максим паршин

владимир кононов

экспоцентр

госдума рф

ульяновская область

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737136786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78d0e6d5ff7fdad2188dd8cdcebdbcf3.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" с 15 по 18 июня пройдет "Российская неделя высоких технологий - 2021"(РНВТ), участники крупнейшего события в области информационных технологий и телекоммуникаций представляют свои передовые наработки, делятся опытом и планами по расширению имеющихся возможностей.Центральным событием РНВТ стала 33-я международная выставка "Связь-2021", в которой принимают участие более 180 представителей из восьми стран мира. На выставочных площадях помимо отдельных компаний свои наработки представили пять региональных стендов - Белгородской, Саратовской. Ярославской, Ульяновской областей и Хабаровского края.От робота-манипулятора, способного заменить работу нескольких людей, платформы Domoface - домофона с системой распознания лиц, которая может работать без интернета, до всезнающего приложения "Инфраструктура дополнительной реальности" представлены на региональном стенде Ульяновской области."РНВТ является крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием страны. На свих полях она объединит несколько мероприятий - 33-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий "Связь-2021", специализированную экспозицию "Навитех-2021" и форум-выставку "ТВ и видеоконтент: создание, доставка, управление"", - сказал во время торжественной церемонии открытия председатель оргкомитета "НТИ Экспо", член комитета Госдумы по образованию и науке Владимир Кононов.Он подчеркнул важность проведения Недели, которая является ведущим мероприятием для развития российской науки и это подтверждает ее включение в План основных мероприятий Года науки и технологий, который проходит в текущем году."Особое внимание в выставочной экспозиции и деловой программе в этом году будет уделено популяризации и демонстрации новейших научно-технических разработок, инновационных технологий и передовых идей. РНВТ также включена в проект "НТИ-Экспо" (Наука-Технологии-Инновации Экспо), признанный содействовать решению приоритетных задач в области науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры, энергетики", - резюмировал он.Во время открытия форума замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин зачитал приветствие от главы ведомства, где подчеркивается, что "РНВТ является эффективной площадкой для профессионального диалога компаний ИТ-отрасли, разработчиков программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования с многочисленными потребителями своей продукции.Первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов отметил, что интерес к РНВТ возрастает с каждым годом."Несмотря на сложный период пандемии и связанных с этим ограничений, впервые на выставке участвует более 40 компаний. Неделя высоких технологий является межотраслевой площадкой для плодотворного развития инфраструктуры и планомерной экономики нашей страны", - сказал он.

https://ria.ru/20210610/vyalkin-1736490078.html

https://ria.ru/20210212/ekspotsentr-1597166280.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим паршин, владимир кононов, экспоцентр, госдума рф, ульяновская область, технологии, экономика