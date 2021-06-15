https://ria.ru/20210615/ekspotsentr-1737136925.html
На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс
На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс - РИА Новости, 15.06.2021
На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс
В столичном "Экспоцентре" с 15 по 18 июня пройдет "Российская неделя высоких технологий - 2021"(РНВТ), участники крупнейшего события в области информационных... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T20:05
2021-06-15T20:05
2021-06-15T20:57
максим паршин
владимир кононов
экспоцентр
госдума рф
ульяновская область
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737136786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78d0e6d5ff7fdad2188dd8cdcebdbcf3.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" с 15 по 18 июня пройдет "Российская неделя высоких технологий - 2021"(РНВТ), участники крупнейшего события в области информационных технологий и телекоммуникаций представляют свои передовые наработки, делятся опытом и планами по расширению имеющихся возможностей.Центральным событием РНВТ стала 33-я международная выставка "Связь-2021", в которой принимают участие более 180 представителей из восьми стран мира. На выставочных площадях помимо отдельных компаний свои наработки представили пять региональных стендов - Белгородской, Саратовской. Ярославской, Ульяновской областей и Хабаровского края.От робота-манипулятора, способного заменить работу нескольких людей, платформы Domoface - домофона с системой распознания лиц, которая может работать без интернета, до всезнающего приложения "Инфраструктура дополнительной реальности" представлены на региональном стенде Ульяновской области."РНВТ является крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием страны. На свих полях она объединит несколько мероприятий - 33-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий "Связь-2021", специализированную экспозицию "Навитех-2021" и форум-выставку "ТВ и видеоконтент: создание, доставка, управление"", - сказал во время торжественной церемонии открытия председатель оргкомитета "НТИ Экспо", член комитета Госдумы по образованию и науке Владимир Кононов.Он подчеркнул важность проведения Недели, которая является ведущим мероприятием для развития российской науки и это подтверждает ее включение в План основных мероприятий Года науки и технологий, который проходит в текущем году."Особое внимание в выставочной экспозиции и деловой программе в этом году будет уделено популяризации и демонстрации новейших научно-технических разработок, инновационных технологий и передовых идей. РНВТ также включена в проект "НТИ-Экспо" (Наука-Технологии-Инновации Экспо), признанный содействовать решению приоритетных задач в области науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры, энергетики", - резюмировал он.Во время открытия форума замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин зачитал приветствие от главы ведомства, где подчеркивается, что "РНВТ является эффективной площадкой для профессионального диалога компаний ИТ-отрасли, разработчиков программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования с многочисленными потребителями своей продукции.Первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов отметил, что интерес к РНВТ возрастает с каждым годом."Несмотря на сложный период пандемии и связанных с этим ограничений, впервые на выставке участвует более 40 компаний. Неделя высоких технологий является межотраслевой площадкой для плодотворного развития инфраструктуры и планомерной экономики нашей страны", - сказал он.
https://ria.ru/20210610/vyalkin-1736490078.html
https://ria.ru/20210212/ekspotsentr-1597166280.html
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737136786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c8145f6c9a99d2c7762f037a6a17ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим паршин, владимир кононов, экспоцентр, госдума рф, ульяновская область, технологии, экономика
На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс
20:05 15.06.2021 (обновлено: 20:57 15.06.2021)
На РНВТ- 2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
В столичном "Экспоцентре
" с 15 по 18 июня пройдет "Российская неделя высоких технологий - 2021"(РНВТ), участники крупнейшего события в области информационных технологий и телекоммуникаций представляют свои передовые наработки, делятся опытом и планами по расширению имеющихся возможностей.
Центральным событием РНВТ стала 33-я международная выставка "Связь-2021", в которой принимают участие более 180 представителей из восьми стран мира. На выставочных площадях помимо отдельных компаний свои наработки представили пять региональных стендов - Белгородской, Саратовской. Ярославской, Ульяновской областей и Хабаровского края.
От робота-манипулятора, способного заменить работу нескольких людей, платформы Domoface - домофона с системой распознания лиц, которая может работать без интернета, до всезнающего приложения "Инфраструктура дополнительной реальности" представлены на региональном стенде Ульяновской области
.
"РНВТ является крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием страны. На свих полях она объединит несколько мероприятий - 33-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий "Связь-2021", специализированную экспозицию "Навитех-2021" и форум-выставку "ТВ и видеоконтент: создание, доставка, управление"", - сказал во время торжественной церемонии открытия председатель оргкомитета "НТИ Экспо", член комитета Госдумы
по образованию и науке Владимир Кононов
.
Он подчеркнул важность проведения Недели, которая является ведущим мероприятием для развития российской науки и это подтверждает ее включение в План основных мероприятий Года науки и технологий, который проходит в текущем году.
"Особое внимание в выставочной экспозиции и деловой программе в этом году будет уделено популяризации и демонстрации новейших научно-технических разработок, инновационных технологий и передовых идей. РНВТ также включена в проект "НТИ-Экспо" (Наука-Технологии-Инновации Экспо), признанный содействовать решению приоритетных задач в области науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры, энергетики", - резюмировал он.
Во время открытия форума замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
зачитал приветствие от главы ведомства, где подчеркивается, что "РНВТ является эффективной площадкой для профессионального диалога компаний ИТ-отрасли, разработчиков программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования с многочисленными потребителями своей продукции.
Первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов отметил, что интерес к РНВТ возрастает с каждым годом.
"Несмотря на сложный период пандемии и связанных с этим ограничений, впервые на выставке участвует более 40 компаний. Неделя высоких технологий является межотраслевой площадкой для плодотворного развития инфраструктуры и планомерной экономики нашей страны", - сказал он.