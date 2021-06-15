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На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс
На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс - РИА Новости, 15.06.2021
На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс
В столичном "Экспоцентре" с 15 по 18 июня пройдет "Российская неделя высоких технологий - 2021"(РНВТ), участники крупнейшего события в области информационных... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T20:05
2021-06-15T20:57
максим паршин
владимир кононов
экспоцентр
госдума рф
ульяновская область
технологии
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" с 15 по 18 июня пройдет "Российская неделя высоких технологий - 2021"(РНВТ), участники крупнейшего события в области информационных технологий и телекоммуникаций представляют свои передовые наработки, делятся опытом и планами по расширению имеющихся возможностей.Центральным событием РНВТ стала 33-я международная выставка "Связь-2021", в которой принимают участие более 180 представителей из восьми стран мира. На выставочных площадях помимо отдельных компаний свои наработки представили пять региональных стендов - Белгородской, Саратовской. Ярославской, Ульяновской областей и Хабаровского края.От робота-манипулятора, способного заменить работу нескольких людей, платформы Domoface - домофона с системой распознания лиц, которая может работать без интернета, до всезнающего приложения "Инфраструктура дополнительной реальности" представлены на региональном стенде Ульяновской области."РНВТ является крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием страны. На свих полях она объединит несколько мероприятий - 33-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий "Связь-2021", специализированную экспозицию "Навитех-2021" и форум-выставку "ТВ и видеоконтент: создание, доставка, управление"", - сказал во время торжественной церемонии открытия председатель оргкомитета "НТИ Экспо", член комитета Госдумы по образованию и науке Владимир Кононов.Он подчеркнул важность проведения Недели, которая является ведущим мероприятием для развития российской науки и это подтверждает ее включение в План основных мероприятий Года науки и технологий, который проходит в текущем году."Особое внимание в выставочной экспозиции и деловой программе в этом году будет уделено популяризации и демонстрации новейших научно-технических разработок, инновационных технологий и передовых идей. РНВТ также включена в проект "НТИ-Экспо" (Наука-Технологии-Инновации Экспо), признанный содействовать решению приоритетных задач в области науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры, энергетики", - резюмировал он.Во время открытия форума замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин зачитал приветствие от главы ведомства, где подчеркивается, что "РНВТ является эффективной площадкой для профессионального диалога компаний ИТ-отрасли, разработчиков программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования с многочисленными потребителями своей продукции.Первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов отметил, что интерес к РНВТ возрастает с каждым годом."Несмотря на сложный период пандемии и связанных с этим ограничений, впервые на выставке участвует более 40 компаний. Неделя высоких технологий является межотраслевой площадкой для плодотворного развития инфраструктуры и планомерной экономики нашей страны", - сказал он.
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максим паршин, владимир кононов, экспоцентр, госдума рф, ульяновская область, технологии, экономика
На РНВТ-2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс
20:05 15.06.2021 (обновлено: 20:57 15.06.2021)
 
© Фото : АО "Экспоцентр"На РНВТ- 2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс
На РНВТ- 2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : АО "Экспоцентр"

На РНВТ- 2021 представили робота-манипулятора, связь будущего и домофейс

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" с 15 по 18 июня пройдет "Российская неделя высоких технологий - 2021"(РНВТ), участники крупнейшего события в области информационных технологий и телекоммуникаций представляют свои передовые наработки, делятся опытом и планами по расширению имеющихся возможностей.
Центральным событием РНВТ стала 33-я международная выставка "Связь-2021", в которой принимают участие более 180 представителей из восьми стран мира. На выставочных площадях помимо отдельных компаний свои наработки представили пять региональных стендов - Белгородской, Саратовской. Ярославской, Ульяновской областей и Хабаровского края.
От робота-манипулятора, способного заменить работу нескольких людей, платформы Domoface - домофона с системой распознания лиц, которая может работать без интернета, до всезнающего приложения "Инфраструктура дополнительной реальности" представлены на региональном стенде Ульяновской области.
"РНВТ является крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием страны. На свих полях она объединит несколько мероприятий - 33-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий "Связь-2021", специализированную экспозицию "Навитех-2021" и форум-выставку "ТВ и видеоконтент: создание, доставка, управление"", - сказал во время торжественной церемонии открытия председатель оргкомитета "НТИ Экспо", член комитета Госдумы по образованию и науке Владимир Кононов.
Генеральный директор ЦВК Экспоцентр Алексей Вялкин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 16:22
Алексей Вялкин: "Экспоцентр" – площадка для новых возможностей
Он подчеркнул важность проведения Недели, которая является ведущим мероприятием для развития российской науки и это подтверждает ее включение в План основных мероприятий Года науки и технологий, который проходит в текущем году.
"Особое внимание в выставочной экспозиции и деловой программе в этом году будет уделено популяризации и демонстрации новейших научно-технических разработок, инновационных технологий и передовых идей. РНВТ также включена в проект "НТИ-Экспо" (Наука-Технологии-Инновации Экспо), признанный содействовать решению приоритетных задач в области науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры, энергетики", - резюмировал он.
Во время открытия форума замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин зачитал приветствие от главы ведомства, где подчеркивается, что "РНВТ является эффективной площадкой для профессионального диалога компаний ИТ-отрасли, разработчиков программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования с многочисленными потребителями своей продукции.
Первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов отметил, что интерес к РНВТ возрастает с каждым годом.
"Несмотря на сложный период пандемии и связанных с этим ограничений, впервые на выставке участвует более 40 компаний. Неделя высоких технологий является межотраслевой площадкой для плодотворного развития инфраструктуры и планомерной экономики нашей страны", - сказал он.
Экспоцентр станет одной из экспертных площадок Года науки и технологий - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 11:21
Экспоцентр станет одной из экспертных площадок Года науки и технологий
 
Максим ПаршинВладимир КононовЭкспоцентрГосдума РФУльяновская областьТехнологииЭкономика
 
 
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