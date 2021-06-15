https://ria.ru/20210615/ekonomika-1737059027.html
Российская экономика восстановилась после пандемии, заявила Набиуллина
Российская экономика восстановилась после пандемии, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.06.2021
Российская экономика восстановилась после пандемии, заявила Набиуллина
Российская экономика восстановилась до допандемического уровня, хотя производству еще нужно время для этого, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:38
2021-06-15T12:38
2021-06-15T12:40
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская экономика восстановилась до допандемического уровня, хотя производству еще нужно время для этого, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Глава Банка России в пятницу заявила, что экономика России восстановится до уровня до пандемии во втором квартале. Она также допустила повышение в июле прогноза темпов роста ВВП РФ по итогам текущего года с нынешних 3-4%."Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха. Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях и превысила его и продолжает расти", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.При этом, по ее словам, спрос восстановился, а вот производству нужно время - нарушенные производственные цепочки по-прежнему не восстановились, есть нехватка определённых компонентов, материалов и рабочей силы.В то же время глава ЦБ добавила, что финансовая система России функционирует нормально, является устойчивой и способна обслуживать потребности растущей экономики.
https://ria.ru/20210611/ekonomika-1736652274.html
https://ria.ru/20210608/ekonomika-1736174579.html
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россия, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика
Российская экономика восстановилась после пандемии, заявила Набиуллина
12:38 15.06.2021 (обновлено: 12:40 15.06.2021)
Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до уровня до пандемии