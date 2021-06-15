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Карта "Мир" обогнала международные платежные системы по охвату населения
Карта "Мир" обогнала международные платежные системы по охвату населения - РИА Новости, 15.06.2021
Карта "Мир" обогнала международные платежные системы по охвату населения
Российская платежная система "Мир" по охвату населения обогнала карты международных платежных систем, говорится в материалах Центра исследования финансовых... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:42
2021-06-15T11:41
россия
сбербанк россии
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
севастополь
экономика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская платежная система "Мир" по охвату населения обогнала карты международных платежных систем, говорится в материалах Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы "Сколково", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В опросе участвовали 1600 человек из 70 субъектов страны.Так, 42% респондентов назвали карту "Мир" в качестве своей основной карты. Для еще 54% — это карты международных платежных систем (конкретные доли систем Visa и Mastercard авторы исследования не приводят).По мнению аналитиков, такая популярность национальной платежной системы объясняется несколькими факторами. Во-первых, переводом соцвыплат и всех бюджетных работников на "Мир". Во-вторых, программами кешбэка, в том числе Ростуризма. В-третьих, санкциями на такие регионы, как Крым и Севастополь. И наконец, "улучшением клиентского опыта", что позволяет отечественной системе конкурировать с международными игроками.Кроме того, авторы исследования выяснили, что для 81% держателей карт "Сбербанк" — бренд основной платежной карты, что актуально для всех групп опрошенных, вне зависимости от их социально-демографического положения.
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россия, сбербанк россии, федеральное агентство по туризму (ростуризм), севастополь, экономика
Карта "Мир" обогнала международные платежные системы по охвату населения
09:42 15.06.2021 (обновлено: 11:41 15.06.2021)
 
© Алексей ФилипповПлатежные карты "Мир"
Платежные карты Мир
© Алексей Филиппов

Опрос показал, что карта "Мир" по охвату населения обогнала международные платежные системы

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская платежная система "Мир" по охвату населения обогнала карты международных платежных систем, говорится в материалах Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы "Сколково", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В опросе участвовали 1600 человек из 70 субъектов страны.
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Так, 42% респондентов назвали карту "Мир" в качестве своей основной карты. Для еще 54% — это карты международных платежных систем (конкретные доли систем Visa и Mastercard авторы исследования не приводят).
По мнению аналитиков, такая популярность национальной платежной системы объясняется несколькими факторами. Во-первых, переводом соцвыплат и всех бюджетных работников на "Мир". Во-вторых, программами кешбэка, в том числе Ростуризма. В-третьих, санкциями на такие регионы, как Крым и Севастополь. И наконец, "улучшением клиентского опыта", что позволяет отечественной системе конкурировать с международными игроками.
Кроме того, авторы исследования выяснили, что для 81% держателей карт "Сбербанк" — бренд основной платежной карты, что актуально для всех групп опрошенных, вне зависимости от их социально-демографического положения.
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РоссияСбербанк РоссииФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)СевастопольЭкономика
 
 
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