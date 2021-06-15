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При ДТП на Смоленской площади в Москве пострадали два человека
При ДТП на Смоленской площади в Москве пострадали два человека - РИА Новости, 15.06.2021
При ДТП на Смоленской площади в Москве пострадали два человека
Два человека пострадали в результате ДТП на Смоленской площади в Москве во вторник, они госпитализированы, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:55
2021-06-15T15:55
эдвард бил (блогер)
садовое кольцо (москва)
михаил ефремов
госдума рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП на Смоленской площади в Москве во вторник, они госпитализированы, сообщает столичная Госавтоинспекция.Ранее сообщалось, что движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома 6с1. На месте работали оперативные службы города. Позже движение восстановили."В результате ДТП пострадал и водитель "Мицубиси", и пассажир "Мерседеса", которых госпитализировали в медучреждение", - говорится в Twitter Госавтоинспекции Москвы.Отмечается, что столичная Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, где в 14.00 водитель автомобиля "Мицубиси" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями "Мерседес" и "Фольксваген".Смоленская площадь печально известна по громким ДТП. Так, вечером 8 июня 2020 года пьяный актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице. А 1 апреля 2021 года блогер Эдвард Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы, которая попала с тяжелыми травмами в больницу.
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эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), михаил ефремов, госдума рф, москва, происшествия
При ДТП на Смоленской площади в Москве пострадали два человека
15:55 15.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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При столкновении двух машин на Смоленской площади в Москве пострадали два человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП на Смоленской площади в Москве во вторник, они госпитализированы, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Ранее сообщалось, что движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома 6с1. На месте работали оперативные службы города. Позже движение восстановили.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
14:57
На Садовом кольце ограничили движение из-за ДТП
"В результате ДТП пострадал и водитель "Мицубиси", и пассажир "Мерседеса", которых госпитализировали в медучреждение", - говорится в Twitter Госавтоинспекции Москвы.
Отмечается, что столичная Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, где в 14.00 водитель автомобиля "Мицубиси" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями "Мерседес" и "Фольксваген".
Смоленская площадь печально известна по громким ДТП. Так, вечером 8 июня 2020 года пьяный актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице. А 1 апреля 2021 года блогер Эдвард Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы, которая попала с тяжелыми травмами в больницу.
 
Эдвард Бил (блогер)Садовое кольцо (Москва)Михаил ЕфремовГосдума РФМоскваПроисшествия
 
 
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