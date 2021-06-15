При ДТП на Смоленской площади в Москве пострадали два человека
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
При столкновении двух машин на Смоленской площади в Москве пострадали два человека
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП на Смоленской площади в Москве во вторник, они госпитализированы, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Ранее сообщалось, что движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома 6с1. На месте работали оперативные службы города. Позже движение восстановили.
"В результате ДТП пострадал и водитель "Мицубиси", и пассажир "Мерседеса", которых госпитализировали в медучреждение", - говорится в Twitter Госавтоинспекции Москвы.
Отмечается, что столичная Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, где в 14.00 водитель автомобиля "Мицубиси" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями "Мерседес" и "Фольксваген".
Смоленская площадь печально известна по громким ДТП. Так, вечером 8 июня 2020 года пьяный актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице. А 1 апреля 2021 года блогер Эдвард Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы, которая попала с тяжелыми травмами в больницу.
Столичная Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП на Смоленской площади, дом 6, где в 14.00 водитель автомобиля "Мицубиси" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями "Мерседес" и "Фольксваген".— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) June 15, 2021