https://ria.ru/20210615/dps-1737118356.html

В Брянске инспектор ДПС на ходу остановил машину

В Брянске инспектор ДПС на ходу остановил машину - РИА Новости, 15.06.2021

В Брянске инспектор ДПС на ходу остановил машину

Автоинспектор в Брянске смог остановить машину лихача, который зажал того окном и в таком виде попытался скрыться, сообщает региональная полиция во вторник. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:47

2021-06-15T17:47

2021-06-15T17:47

россия

авто

брянск

происшествия

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БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости. Автоинспектор в Брянске смог остановить машину лихача, который зажал того окном и в таком виде попытался скрыться, сообщает региональная полиция во вторник."В Брянске задержан нарушитель, проехавший десятки метров с зажатым в окне автомобиля автоинспектором. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в релизе.По данным следствия, перед этим лихач грубо нарушал Правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу и агрессивно двигался в потоке. Сотрудники ДПС велели ему остановиться, но тот, не обращая внимание на них, попытался уехать."Воспользовавшись моментом, когда иномарка притормозила, один из автоинспекторов подбежал к ней и попытался через открытое окно заглушить двигатель. Но водитель резко тронулся с места, продолжая ехать с зажатым в окне автомобиля сотрудником полиции", - отмечается в сообщении.Несмотря на это, инспектор сумел остановить машину – хотя позже медики зафиксировали у него перелом голени.Лихач отказался проходить медицинское освидетельствование на опьянение – что квалифицируется де-факто как признание в том, что был за рулем в нетрезвом виде.Помимо уголовного дела, на задержанного составили семь административных протоколов. Выяснилось, что с начала года молодой человек восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

https://ria.ru/20210615/dtp-1737096253.html

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россия, авто, брянск, происшествия