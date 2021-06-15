https://ria.ru/20210615/dozhd-1737060545.html

В Кремле прокомментировали исключение "Дождя" из кремлевского пула

В Кремле прокомментировали исключение "Дождя" из кремлевского пула - РИА Новости, 15.06.2021

В Кремле прокомментировали исключение "Дождя" из кремлевского пула

Исключения журналистов телеканала "Дождя" из кремлевского пула - это не цензура, не вмешательство в редакционную политику канала, а невозможность дальнейшего... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:50

2021-06-15T12:50

2021-06-15T13:24

алексей венедиктов (журналист)

общество

россия

дождь (телеканал)

медиа - общество

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исключения журналистов телеканала "Дождя" из кремлевского пула - это не цензура, не вмешательство в редакционную политику канала, а невозможность дальнейшего взаимодействия, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил РИА Новости, что корреспонденты "Дождя" не входят в кремлевский пул после прямой поддержки каналом незаконных акций. Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов после этого заявил, что очевидна политическая подоплека этого решения.Отвечая на вопрос, как это формально оформлено, Песков сказал: "Мероприятия с участием главы государства и по линии администрации президента в исключительных случаях носят открытый характер, и то там есть ограничения. Мы не скрываем, есть ограничения по линии правоохранительных органов и всегда какое-то количество аппликантов отсеивается. Все остальные мероприятия носят ограниченный характер, этим мы и пользуемся и будем пользоваться в отношении "Дождя" дальше".В Кремле также заявили, что "Дождь" выступал в роли организатора незаконных акций, что не вяжется с журналистским ремеслом."Я хочу подчеркнуть, мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ. И СМИ в конце концов выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал - он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Вот это очень важный нюанс", - сказал Песков журналистам, уточнив, что такой вывод можно сделать, посмотрев эфир канала за четыре дня.По его словам, телеканал не освещал незаконные акции, а "призывал к незаконным акциям де факто". "Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом, с нашей точки зрения", - отметил Песков.Он отметил, что по закону о СМИ "Дождь", как и другие СМИ, могут присылать запросы и в течение 30 дней получить ответ.На вопрос, кто принимал это решение, Песков сказал: "Это пресс-служба президента, которая занимается обеспечение освещения деятельности президента и взаимодействием со СМИ", отметив, что это "в том числе" и его решение.

https://ria.ru/20210603/diskussiya-1735429027.html

https://ria.ru/20210521/rosneft-1733339100.html

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алексей венедиктов (журналист), общество, россия, дождь (телеканал), медиа - общество, политика, дмитрий песков