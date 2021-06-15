Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/dozhd-1737060545.html
В Кремле прокомментировали исключение "Дождя" из кремлевского пула
В Кремле прокомментировали исключение "Дождя" из кремлевского пула - РИА Новости, 15.06.2021
В Кремле прокомментировали исключение "Дождя" из кремлевского пула
Исключения журналистов телеканала "Дождя" из кремлевского пула - это не цензура, не вмешательство в редакционную политику канала, а невозможность дальнейшего... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:50
2021-06-15T13:24
алексей венедиктов (журналист)
общество
россия
дождь (телеканал)
медиа - общество
политика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_99af9ab5ea1b742bfe890e645b5e55b2.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исключения журналистов телеканала "Дождя" из кремлевского пула - это не цензура, не вмешательство в редакционную политику канала, а невозможность дальнейшего взаимодействия, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил РИА Новости, что корреспонденты "Дождя" не входят в кремлевский пул после прямой поддержки каналом незаконных акций. Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов после этого заявил, что очевидна политическая подоплека этого решения.Отвечая на вопрос, как это формально оформлено, Песков сказал: "Мероприятия с участием главы государства и по линии администрации президента в исключительных случаях носят открытый характер, и то там есть ограничения. Мы не скрываем, есть ограничения по линии правоохранительных органов и всегда какое-то количество аппликантов отсеивается. Все остальные мероприятия носят ограниченный характер, этим мы и пользуемся и будем пользоваться в отношении "Дождя" дальше".В Кремле также заявили, что "Дождь" выступал в роли организатора незаконных акций, что не вяжется с журналистским ремеслом."Я хочу подчеркнуть, мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ. И СМИ в конце концов выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал - он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Вот это очень важный нюанс", - сказал Песков журналистам, уточнив, что такой вывод можно сделать, посмотрев эфир канала за четыре дня.По его словам, телеканал не освещал незаконные акции, а "призывал к незаконным акциям де факто". "Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом, с нашей точки зрения", - отметил Песков.Он отметил, что по закону о СМИ "Дождь", как и другие СМИ, могут присылать запросы и в течение 30 дней получить ответ.На вопрос, кто принимал это решение, Песков сказал: "Это пресс-служба президента, которая занимается обеспечение освещения деятельности президента и взаимодействием со СМИ", отметив, что это "в том числе" и его решение.
https://ria.ru/20210603/diskussiya-1735429027.html
https://ria.ru/20210521/rosneft-1733339100.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_07875a4445968bf7dbc73ecfea0313f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей венедиктов (журналист), общество, россия, дождь (телеканал), медиа - общество, политика, дмитрий песков
В Кремле прокомментировали исключение "Дождя" из кремлевского пула
12:50 15.06.2021 (обновлено: 13:24 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Песков прокомментировал исключение "Дождя" из кремлевского пула

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исключения журналистов телеканала "Дождя" из кремлевского пула - это не цензура, не вмешательство в редакционную политику канала, а невозможность дальнейшего взаимодействия, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что корреспонденты "Дождя" не входят в кремлевский пул после прямой поддержки каналом незаконных акций. Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов после этого заявил, что очевидна политическая подоплека этого решения.
"Мы не согласны, это не политическая цензура и это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала, мы просто посчитали далее невозможным взаимодействовать с каналом после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным акциям де факто. Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом с нашей точки зрения. Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия, что мы и сделали", - сказал Песков, комментируя заявление Венедиктова.
Отвечая на вопрос, как это формально оформлено, Песков сказал: "Мероприятия с участием главы государства и по линии администрации президента в исключительных случаях носят открытый характер, и то там есть ограничения. Мы не скрываем, есть ограничения по линии правоохранительных органов и всегда какое-то количество аппликантов отсеивается. Все остальные мероприятия носят ограниченный характер, этим мы и пользуемся и будем пользоваться в отношении "Дождя" дальше".
Перепалка Захаровой и Венедиктова о правах СМИ
3 июня, 14:02
Захарова и Венедиктов поспорили о СМИ-иноагентах на полях ПМЭФ
В Кремле также заявили, что "Дождь" выступал в роли организатора незаконных акций, что не вяжется с журналистским ремеслом.
"Я хочу подчеркнуть, мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ. И СМИ в конце концов выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал - он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Вот это очень важный нюанс", - сказал Песков журналистам, уточнив, что такой вывод можно сделать, посмотрев эфир канала за четыре дня.
По его словам, телеканал не освещал незаконные акции, а "призывал к незаконным акциям де факто". "Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом, с нашей точки зрения", - отметил Песков.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 17:00
Суд в Москве удовлетворил иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь"
Он отметил, что по закону о СМИ "Дождь", как и другие СМИ, могут присылать запросы и в течение 30 дней получить ответ.
На вопрос, кто принимал это решение, Песков сказал: "Это пресс-служба президента, которая занимается обеспечение освещения деятельности президента и взаимодействием со СМИ", отметив, что это "в том числе" и его решение.
 
Алексей Венедиктов (журналист)ОбществоРоссияДождь (телеканал)Медиа - ОбществоПолитикаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
16:24Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
16:23Полицейские под Курском спасли ребенка, которого пытался задушить мужчина
16:20Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
16:12Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах
16:11Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
Лента новостейМолния