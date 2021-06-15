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На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе - РИА Новости, 15.06.2021
На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
У Украины есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:57
2021-06-15T10:57
2021-06-15T12:35
алексей арестович
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. У Украины есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.По его словам, можно либо начать прямой конфликт с Москвой, либо делать ставку на дипломатическое решение вопроса."Нормандский формат" и Минские соглашения остаются "единственными приемлемыми" сценариями в сложившейся ситуации, добавил он. При этом спикер украинской делегации отметил, что Киев не может позволить себе такой "класс игры", при котором получилось бы "сдвинуть" эти договоренности и создать что-то новое.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами противостояния стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
https://ria.ru/20210614/donbass-1736984008.html
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алексей арестович , россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, москва, оон, киев, в мире
На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
10:57 15.06.2021 (обновлено: 12:35 15.06.2021)
Спикер Украины в ТКГ назвал пути для урегулирования конфликта в Донбассе