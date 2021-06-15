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Песков рассказал, будут ли подписываться на саммите в Женеве документы
Песков рассказал, будут ли подписываться на саммите в Женеве документы - РИА Новости, 15.06.2021
Песков рассказал, будут ли подписываться на саммите в Женеве документы
На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня не предусмотрено подписание документов, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T20:57
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джо байден
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня не предусмотрено подписание документов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Никаких подписных документов не предусматривается", - сказал Песков.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что тема итоговых документов саммита в Женеве не согласована, "на этот счёт наши мидовские коллеги ведут переговоры с партнёрами из госдепа", ясность по этому вопросу будет к вечеру вторника.
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джо байден, владимир путин
Песков рассказал, будут ли подписываться на саммите в Женеве документы
20:57 15.06.2021 (обновлено: 21:00 15.06.2021)
 
© REUTERS / Peter Klaunzer/PoolФлаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© REUTERS / Peter Klaunzer/Pool

Песков рассказал, будут ли подписываться на саммите Путина и Байдена документы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня не предусмотрено подписание документов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Никаких подписных документов не предусматривается", - сказал Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что тема итоговых документов саммита в Женеве не согласована, "на этот счёт наши мидовские коллеги ведут переговоры с партнёрами из госдепа", ясность по этому вопросу будет к вечеру вторника.
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