https://ria.ru/20210615/dokumenty-1737140256.html

Песков рассказал, будут ли подписываться на саммите в Женеве документы

Песков рассказал, будут ли подписываться на саммите в Женеве документы - РИА Новости, 15.06.2021

Песков рассказал, будут ли подписываться на саммите в Женеве документы

На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня не предусмотрено подписание документов, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T20:57

2021-06-15T20:57

2021-06-15T21:00

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня не предусмотрено подписание документов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Никаких подписных документов не предусматривается", - сказал Песков.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что тема итоговых документов саммита в Женеве не согласована, "на этот счёт наши мидовские коллеги ведут переговоры с партнёрами из госдепа", ясность по этому вопросу будет к вечеру вторника.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/bayden-1737139580.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин