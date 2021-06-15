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В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС - РИА Новости, 15.06.2021
В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
В Новосибирске задержали директора сгоревшей автогазозаправочной станции, сообщил заместитель областного прокурора Павел Смагоринский. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:16
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пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 июн — РИА Новости. В Новосибирске задержали директора сгоревшей автогазозаправочной станции, сообщил заместитель областного прокурора Павел Смагоринский.ЧП произошло в воскресенье по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа, это привело к возгоранию и взрыву резервуаров с топливом. Пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.У областного Минздрава другие данные: 33 пострадавших, 17 госпитализированных, семеро находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии; десять человек, в том числе два ребенка и два сотрудника МЧС, — в ожоговом отделении, их состояние удовлетворительное.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти решили проверить все городские АЗС.
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60
пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
09:16 15.06.2021 (обновлено: 10:19 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтозаправка горит в Новосибирске
Автозаправка горит в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Новосибирске задержали директора автозаправочной станции, сгоревшей в воскресенье

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 15 июн — РИА Новости. В Новосибирске задержали директора сгоревшей автогазозаправочной станции, сообщил заместитель областного прокурора Павел Смагоринский.
"Надзор за расследованием уголовного дела находится на личном контроле прокурора области. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения", — добавил он, отметив, что говорить о других задержаниях пока преждевременно.
ЧП произошло в воскресенье по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа, это привело к возгоранию и взрыву резервуаров с топливом. Пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.
У областного Минздрава другие данные: 33 пострадавших, 17 госпитализированных, семеро находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии; десять человек, в том числе два ребенка и два сотрудника МЧС, — в ожоговом отделении, их состояние удовлетворительное.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти решили проверить все городские АЗС.
 
Пожар на АЗС в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
 
 
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