https://ria.ru/20210615/direktor-1737023538.html

В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС

В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС - РИА Новости, 15.06.2021

В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС

В Новосибирске задержали директора сгоревшей автогазозаправочной станции, сообщил заместитель областного прокурора Павел Смагоринский. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:16

2021-06-15T09:16

2021-06-15T10:19

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 июн — РИА Новости. В Новосибирске задержали директора сгоревшей автогазозаправочной станции, сообщил заместитель областного прокурора Павел Смагоринский.ЧП произошло в воскресенье по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа, это привело к возгоранию и взрыву резервуаров с топливом. Пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.У областного Минздрава другие данные: 33 пострадавших, 17 госпитализированных, семеро находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии; десять человек, в том числе два ребенка и два сотрудника МЧС, — в ожоговом отделении, их состояние удовлетворительное.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти решили проверить все городские АЗС.

новосибирск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия