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ЕС и США призвали Россию обеспечить нормальную работу дипмиссий
ЕС и США призвали Россию обеспечить нормальную работу дипмиссий - РИА Новости, 15.06.2021
ЕС и США призвали Россию обеспечить нормальную работу дипмиссий
ЕС и США призвали Россию обеспечить нормальную работу дипломатических миссий, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС-США. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:51
2021-06-15T19:37
дональд трамп
джо байден
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чехия
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. ЕС и США призвали Россию обеспечить нормальную работу дипломатических миссий, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС-США."Мы призываем Россию обеспечить иностранным дипломатическим миссиям возможность работать надежно, безопасно и продуктивно", - указывается в документе.Саммит с участием лидеров институтов ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля с президентом США Джо Байденом прошел в Брюсселе во вторник.США ранее провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.В связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице также последовала взаимная высылка дипломатов двух стран.
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дональд трамп, джо байден, сан-франциско, чехия, в мире, россия, сша
ЕС и США призвали Россию обеспечить нормальную работу дипмиссий
18:51 15.06.2021 (обновлено: 19:37 15.06.2021)
 
© АГН "Москва"Посольство Чехии в Москве
Посольство Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© АГН "Москва"

ЕС и США призвали Россию обеспечить нормальную работу дипломатических миссий

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. ЕС и США призвали Россию обеспечить нормальную работу дипломатических миссий, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС-США.
"Мы призываем Россию обеспечить иностранным дипломатическим миссиям возможность работать надежно, безопасно и продуктивно", - указывается в документе.
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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ЕС и США договорились координировать политику в отношении России
Саммит с участием лидеров институтов ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля с президентом США Джо Байденом прошел в Брюсселе во вторник.
США ранее провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
В связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице также последовала взаимная высылка дипломатов двух стран.
 
Дональд ТрампДжо БайденСан-ФранцискоЧехияВ миреРоссияСША
 
 
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