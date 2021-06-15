https://ria.ru/20210615/dialog-1737127323.html

ЕС и США договорились координировать политику в отношении России

ЕС и США договорились координировать политику в отношении России - РИА Новости, 15.06.2021

ЕС и США договорились координировать политику в отношении России

Евросоюз и США планируют создать диалог высокого уровня по координации политики и действий в отношении России. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:43

2021-06-15T18:43

2021-06-15T20:07

россия

сша

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Евросоюз и США планируют создать диалог высокого уровня по координации политики и действий в отношении России.Саммит с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и американского президента Джо Байдена прошел в Брюсселе.Стороны отметили, что оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Москвой по вопросам, которые представляют взаимный интерес. При этом они заявили о готовности "решительно ответить" на действия России, которые они считают негативными. Они также призвали Кремль избегать дальнейшего ухудшения отношений со странами из так называемого списка недружественных государств.Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения в адрес Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей и многое другое.В Москве эти обвинения неоднократно отвергали и называли беспочвенными.

https://ria.ru/20210615/obman-1737101938.html

https://ria.ru/20210615/bayden-1737068654.html

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2021

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