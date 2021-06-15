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ЕС и США договорились координировать политику в отношении России
ЕС и США договорились координировать политику в отношении России - РИА Новости, 15.06.2021
ЕС и США договорились координировать политику в отношении России
Евросоюз и США планируют создать диалог высокого уровня по координации политики и действий в отношении России. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:43
2021-06-15T20:07
россия
сша
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Евросоюз и США планируют создать диалог высокого уровня по координации политики и действий в отношении России.Саммит с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и американского президента Джо Байдена прошел в Брюсселе.Стороны отметили, что оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Москвой по вопросам, которые представляют взаимный интерес. При этом они заявили о готовности "решительно ответить" на действия России, которые они считают негативными. Они также призвали Кремль избегать дальнейшего ухудшения отношений со странами из так называемого списка недружественных государств.Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения в адрес Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей и многое другое.В Москве эти обвинения неоднократно отвергали и называли беспочвенными.
https://ria.ru/20210615/obman-1737101938.html
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россия, сша
ЕС и США договорились координировать политику в отношении России
18:43 15.06.2021 (обновлено: 20:07 15.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

ЕС и США договорились координировать политику и действия в отношении России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Евросоюз и США планируют создать диалог высокого уровня по координации политики и действий в отношении России.
Саммит с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и американского президента Джо Байдена прошел в Брюсселе.

"Мы едины в нашем подходе к России", — указывается в заявлении по итогам встречи.

Стороны отметили, что оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Москвой по вопросам, которые представляют взаимный интерес. При этом они заявили о готовности "решительно ответить" на действия России, которые они считают негативными. Они также призвали Кремль избегать дальнейшего ухудшения отношений со странами из так называемого списка недружественных государств.
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Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения в адрес Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей и многое другое.
В Москве эти обвинения неоднократно отвергали и называли беспочвенными.
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