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Под Пензой возбудили дело после видео с опасной игрой подростков в лагере
Под Пензой возбудили дело после видео с опасной игрой подростков в лагере - РИА Новости, 15.06.2021
Под Пензой возбудили дело после видео с опасной игрой подростков в лагере
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни подростков, после размещения в соцсетях видеоролика с РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:53
2021-06-15T17:53
2021-06-15T17:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни подростков, после размещения в соцсетях видеоролика с опасной забавой подростков с удушением в детском лагере в окрестностях Пензы, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в соцсетях появилось видео, где девочки в комнате детского лагеря развлекаются опасной для жизни так называемой игрой "собачий кайф". По данным мэрии Пензы, инцидент произошел в детском лагере "Строитель" в окрестностях города, но никто из детей за медицинской помощью не обращался. Прокуратура и полиция проводят проверки, установлены девять участниц "игры" 2007-2008 годов рождения."На видео зафиксированы действия нескольких девочек 2007-2009 годов рождения по намеренному перекрытию доступа кислорода. После получения данной информации следственная группа незамедлительно выехала на место происшествия… Для проверки произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.Следователи в рамках расследования уголовного дела дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников детского оздоровительного лагеря "Строитель", добавили в СК.От опасной забавы "собачий кайф" в России погибло более тысячи подростков. Врачи предупреждают, что такие "игры" могут привести к развитию алкогольной или наркозависимости в будущем, а в ряде случаев заканчиваются смертью.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия
Под Пензой возбудили дело после видео с опасной игрой подростков в лагере
Следственный комитет возбудил дело после видео с опасной игрой подростков в пензенском лагере
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни подростков, после размещения в соцсетях видеоролика с опасной забавой подростков с удушением в детском лагере в окрестностях Пензы
, сообщило региональное управление СК
РФ.
Ранее в соцсетях появилось видео, где девочки в комнате детского лагеря развлекаются опасной для жизни так называемой игрой "собачий кайф". По данным мэрии Пензы, инцидент произошел в детском лагере "Строитель" в окрестностях города, но никто из детей за медицинской помощью не обращался. Прокуратура и полиция проводят проверки, установлены девять участниц "игры" 2007-2008 годов рождения.
"На видео зафиксированы действия нескольких девочек 2007-2009 годов рождения по намеренному перекрытию доступа кислорода. После получения данной информации следственная группа незамедлительно выехала на место происшествия… Для проверки произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Следователи в рамках расследования уголовного дела дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников детского оздоровительного лагеря "Строитель", добавили в СК.
От опасной забавы "собачий кайф" в России
погибло более тысячи подростков. Врачи предупреждают, что такие "игры" могут привести к развитию алкогольной или наркозависимости в будущем, а в ряде случаев заканчиваются смертью.