https://ria.ru/20210615/delfinenok-1737094583.html

В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка

В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка - РИА Новости, 15.06.2021

В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка

В Севастополе сотрудник МЧС спас обессиленного дельфиненка, застрявшего на мелководье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:49

2021-06-15T15:49

2021-06-15T16:14

хорошие новости

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Севастополе сотрудник МЧС спас обессиленного дельфиненка, застрявшего на мелководье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Благодаря помощи дельфиненку удалось дождаться волонтеров крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Они осмотрели детеныша, поставили ему укол с успокоительным и перевезли для дальнейшего наблюдения.В пресс-службе отметили, что старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы городского главка МЧС Андрей Сауляк уже несколько лет помогает волонтерам "Безмятежного моря"."Севастопольские сотрудники МЧС даже на отдыхе не забывают о своем призвании", — заявили в ведомстве.Как подчеркнул собеседник РИА Новости, готовность прийти на выручку в любой момент — это "главная черта любого сотрудника МЧС России".

https://ria.ru/20210610/magadan-1736512525.html

республика крым

севастополь

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здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, севастополь