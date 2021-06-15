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Хорошие новости
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В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка
В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка - РИА Новости, 15.06.2021
В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка
В Севастополе сотрудник МЧС спас обессиленного дельфиненка, застрявшего на мелководье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:49
2021-06-15T16:14
хорошие новости
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Севастополе сотрудник МЧС спас обессиленного дельфиненка, застрявшего на мелководье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Благодаря помощи дельфиненку удалось дождаться волонтеров крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Они осмотрели детеныша, поставили ему укол с успокоительным и перевезли для дальнейшего наблюдения.В пресс-службе отметили, что старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы городского главка МЧС Андрей Сауляк уже несколько лет помогает волонтерам "Безмятежного моря"."Севастопольские сотрудники МЧС даже на отдыхе не забывают о своем призвании", — заявили в ведомстве.Как подчеркнул собеседник РИА Новости, готовность прийти на выручку в любой момент — это "главная черта любого сотрудника МЧС России".
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республика крым
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здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, севастополь
В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка
15:49 15.06.2021 (обновлено: 16:14 15.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по г. Севастополю В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка
В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по г. Севастополю

Сотрудник МЧС спас в Севастополе застрявшего на мелководье дельфиненка

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Севастополе сотрудник МЧС спас обессиленного дельфиненка, застрявшего на мелководье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Дельфина вынесло на мелководье, и сильная волна не давала ему вернуться обратно в море. В течение нескольких часов Андрей Сауляк придерживал обессиленное животное, а другие очевидцы помогали организовать бассейн с пресной водой и тень, чтобы у дельфина не произошло обезвоживание", — рассказал собеседник агентства.

Благодаря помощи дельфиненку удалось дождаться волонтеров крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Они осмотрели детеныша, поставили ему укол с успокоительным и перевезли для дальнейшего наблюдения.
В пресс-службе отметили, что старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы городского главка МЧС Андрей Сауляк уже несколько лет помогает волонтерам "Безмятежного моря".
"Севастопольские сотрудники МЧС даже на отдыхе не забывают о своем призвании", — заявили в ведомстве.
Как подчеркнул собеседник РИА Новости, готовность прийти на выручку в любой момент — это "главная черта любого сотрудника МЧС России".
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