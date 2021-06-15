В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка
15:49 15.06.2021 (обновлено: 16:14 15.06.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по г. Севастополю В Севастополе спасли застрявшего на мелководье дельфиненка
© Фото : ГУ МЧС России по г. Севастополю
Сотрудник МЧС спас в Севастополе застрявшего на мелководье дельфиненка
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Севастополе сотрудник МЧС спас обессиленного дельфиненка, застрявшего на мелководье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Дельфина вынесло на мелководье, и сильная волна не давала ему вернуться обратно в море. В течение нескольких часов Андрей Сауляк придерживал обессиленное животное, а другие очевидцы помогали организовать бассейн с пресной водой и тень, чтобы у дельфина не произошло обезвоживание", — рассказал собеседник агентства.
Благодаря помощи дельфиненку удалось дождаться волонтеров крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Они осмотрели детеныша, поставили ему укол с успокоительным и перевезли для дальнейшего наблюдения.
В пресс-службе отметили, что старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы городского главка МЧС Андрей Сауляк уже несколько лет помогает волонтерам "Безмятежного моря".
"Севастопольские сотрудники МЧС даже на отдыхе не забывают о своем призвании", — заявили в ведомстве.
Как подчеркнул собеседник РИА Новости, готовность прийти на выручку в любой момент — это "главная черта любого сотрудника МЧС России".