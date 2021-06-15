https://ria.ru/20210615/deklaratsiya-1737100162.html

Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях

Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях - РИА Новости, 15.06.2021

Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары, подписание прошло во... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:11

2021-06-15T16:11

2021-06-15T16:59

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

турция

азербайджан

в мире

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БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары, подписание прошло во время их встречи в городе Шуша.Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник, состоялась официальная церемония встречи турецкого лидера. Как передавал телеканал TRT со ссылкой на источник в администрации Эрдогана, страны планировали подписать соглашение о восстановлении Нагорного Карабаха.После подписания президенты двух стран выступили с заявлением для прессы. По словам президента Азербайджана, в документе есть ссылка на Карский договор и затронуто открытие Зангезурского коридора.Алиев также заявил, что в Шушинской декларации затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере."В этой декларации затронуты вопросы всех областей. В том числе вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере", - сказал Алиев в заявлении для прессы после церемонии подписания.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

турция

азербайджан

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ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, турция, азербайджан, в мире