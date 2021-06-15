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Суд изменил меру пресечения бизнесмену Быкову
Суд изменил меру пресечения бизнесмену Быкову - РИА Новости, 15.06.2021
Суд изменил меру пресечения бизнесмену Быкову
Свердловский районный суд Красноярска изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства с домашнего ареста на... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:02
2021-06-15T15:02
анатолий быков
красноярский алюминиевый завод
москва
красноярский край
свердловский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Свердловский районный суд Красноярска изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства с домашнего ареста на заключение в СИЗО, сообщает прокуратура края.В настоящее время в Свердловском районе с участием присяжных идет процесс в отношении Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года."Избранная по данному уголовному делу подсудимому мера пересечения (домашний арест) предусматривает определенные ограничения, в том числе и запрет общения с посторонними лицами... Согласно размещенного на видеохостинге YouTube видеоролика с датой публикации 06.06.2021, подсудимый Быков А.П. встречался с посторонними лицами, представившимися журналистами, высказывался о фальсификации рассматриваемого судом уголовного дела", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, таким образом вопреки требованиям закона подсудимым Быковым нарушены условия исполнения меры пресечения и совершены действия, "направленные на незаконное воздействие на присяжных заседателей"."Указанные обстоятельства послужили основанием для изменения Быкову А.П. меры пресечения на заключение под стражу", - сообщает прокуратура.Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210408/bykov-1727347483.html
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анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, москва, красноярский край, свердловский район, происшествия
Суд изменил меру пресечения бизнесмену Быкову
15:02 15.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков
Бизнесмен Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк

Суд изменил меру пресечения бизнесмену Быкову с домашнего ареста на заключение в СИЗО

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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Свердловский районный суд Красноярска изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства с домашнего ареста на заключение в СИЗО, сообщает прокуратура края.
В настоящее время в Свердловском районе с участием присяжных идет процесс в отношении Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года.
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Находящийся в СИЗО бизнесмен Быков собрался баллотироваться в Госдуму
"Избранная по данному уголовному делу подсудимому мера пересечения (домашний арест) предусматривает определенные ограничения, в том числе и запрет общения с посторонними лицами... Согласно размещенного на видеохостинге YouTube видеоролика с датой публикации 06.06.2021, подсудимый Быков А.П. встречался с посторонними лицами, представившимися журналистами, высказывался о фальсификации рассматриваемого судом уголовного дела", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, таким образом вопреки требованиям закона подсудимым Быковым нарушены условия исполнения меры пресечения и совершены действия, "направленные на незаконное воздействие на присяжных заседателей".
"Указанные обстоятельства послужили основанием для изменения Быкову А.П. меры пресечения на заключение под стражу", - сообщает прокуратура.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 17:52
Прокуратура утвердила обвинение против бизнесмена Быкова
Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
 
Анатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводМоскваКрасноярский крайСвердловский районПроисшествия
 
 
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