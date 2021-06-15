https://ria.ru/20210615/bykov-1737084972.html

Суд изменил меру пресечения бизнесмену Быкову

Суд изменил меру пресечения бизнесмену Быкову - РИА Новости, 15.06.2021

Суд изменил меру пресечения бизнесмену Быкову

Свердловский районный суд Красноярска изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства с домашнего ареста на... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:02

2021-06-15T15:02

2021-06-15T15:02

анатолий быков

красноярский алюминиевый завод

москва

красноярский край

свердловский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729402825_0:218:3005:1908_1920x0_80_0_0_4c9ede2cdf49ebf2ab2a4c24296887f1.jpg

КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Свердловский районный суд Красноярска изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства с домашнего ареста на заключение в СИЗО, сообщает прокуратура края.В настоящее время в Свердловском районе с участием присяжных идет процесс в отношении Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года."Избранная по данному уголовному делу подсудимому мера пересечения (домашний арест) предусматривает определенные ограничения, в том числе и запрет общения с посторонними лицами... Согласно размещенного на видеохостинге YouTube видеоролика с датой публикации 06.06.2021, подсудимый Быков А.П. встречался с посторонними лицами, представившимися журналистами, высказывался о фальсификации рассматриваемого судом уголовного дела", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, таким образом вопреки требованиям закона подсудимым Быковым нарушены условия исполнения меры пресечения и совершены действия, "направленные на незаконное воздействие на присяжных заседателей"."Указанные обстоятельства послужили основанием для изменения Быкову А.П. меры пресечения на заключение под стражу", - сообщает прокуратура.Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/bykov-1727347483.html

https://ria.ru/20210125/bykov-1594522039.html

москва

красноярский край

свердловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, москва, красноярский край, свердловский район, происшествия