https://ria.ru/20210615/but-1737008612.html

Защита Бута надеется, что Байден учтет мнение судьи о его обмене

Защита Бута надеется, что Байден учтет мнение судьи о его обмене - РИА Новости, 15.06.2021

Защита Бута надеется, что Байден учтет мнение судьи о его обмене

Защита россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, надеется, что мнение американской судьи, которая высказалась за его обмен на... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T01:50

2021-06-15T01:50

2021-06-15T01:50

россия

пол уилан

виктор бут

джо байден

сша

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Защита россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, надеется, что мнение американской судьи, которая высказалась за его обмен на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, будет воспринято президентом США Джо Байденом и учтено в его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Об этом заявил РИА Новости Стив Зиссу, глава адвокатской фирмы, которая в настоящее время представляет интересы Виктора Бута в США.Ранее корреспондент CNN, цитируя судью, заявил в эфире телеканала, что "имело бы смысл, если бы его (Бута - ред.) обменяли на кого-нибудь типа Пола Уилана". В 2012 году федеральная судья Шира Шейндлин приговорила Бута к 25-летнему тюремному сроку, избрав для него минимально возможное наказание по предъявленным россиянину статьям обвинения - подготовка сговора с целю убийства граждан и военнослужащих США и материальная поддержка терроризма."Мы благодарны судье Шейндлин за ее желание прояснить для всего мира, что Виктор Бут находится в тюрьме слишком долго", - заявил агентству адвокат, комментируя новость CNN.Он добавил, что Шейндлин была в прошлом федеральной судьей, назначенной президентом США и утвержденной в должности сенатом США, она председательствовала на суде Бута и хорошо знакома со всеми показаниями и доказательствами в его деле.Шейндлин, которой сейчас 75 лет, была назначена на должность федерального судьи США в 1994 году администрацией президента Билла Клинтона, в которой вице-президентом был Джо Байден, и вышла в отставку с пожизненной должности по собственному желанию в 2016 году, войдя в качестве партнера в одну из крупнейших частных юридических фирм США.Судья, работавшая в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, получила широкую известность в США своим решением, которым нью-йоркской полиции было запрещено останавливать и проводить личный обыск граждан на улицах города по малейшему подозрению полицейских.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

https://ria.ru/20210614/putin-1736943474.html

https://ria.ru/20200616/1573001376.html

https://ria.ru/20190926/1559181955.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пол уилан, виктор бут, джо байден, сша, в мире