Приговорившая Бута судья предложила обменять его на Уилана
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Приговорившая россиянина Бута судья предложила обменять его на осужденного в России Пола Уилана
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Американская судья, приговорившая россиянина Виктора Бута к тюремному сроку в США, считает целесообразным его обмен на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, заявил корреспондент CNN, ссылаясь на слова судьи.
"Судья, которая приговорила изначально Виктора Бута в 2012 году… Итак, факт в том, что она говорит: послушайте, Виктор Бут уже отсидел долгий срок в тюрьме - имело бы смысл (я перефразирую), если бы его обменяли на кого-нибудь типа Пола Уилана, которого приговорили пару лет назад к 16 годам за шпионаж", - заявил в эфире корреспондент телеканала Мэттью Ченс.
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Российский бизнесмен Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Пол Уилан получил в России 16 лет колонии по приговору за шпионаж. О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
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