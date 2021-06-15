https://ria.ru/20210615/but-1737006484.html

Приговорившая Бута судья предложила обменять его на Уилана

Приговорившая Бута судья предложила обменять его на Уилана - РИА Новости, 15.06.2021

Приговорившая Бута судья предложила обменять его на Уилана

Американская судья, приговорившая россиянина Виктора Бута к тюремному сроку в США, считает целесообразным его обмен на осужденного в РФ за шпионаж американца... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T01:05

2021-06-15T01:05

2021-06-15T01:05

россия

пол уилан

виктор бут

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Американская судья, приговорившая россиянина Виктора Бута к тюремному сроку в США, считает целесообразным его обмен на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, заявил корреспондент CNN, ссылаясь на слова судьи.Российский бизнесмен Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Пол Уилан получил в России 16 лет колонии по приговору за шпионаж. О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

https://ria.ru/20210607/pismo-1735976952.html

https://ria.ru/20201230/but-1591497405.html

россия

сша

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россия, пол уилан, виктор бут, сша, в мире