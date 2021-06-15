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В Эквадоре два человека погибли при столкновениях между заключенными
В Эквадоре два человека погибли при столкновениях между заключенными - РИА Новости, 15.06.2021
В Эквадоре два человека погибли при столкновениях между заключенными
Более 10 человек ранены, два человека погибли в результате серии столкновений между заключенными в тюрьме Гуаякиля за выходные, сообщил директор тюрьмы Литораль РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T03:17
2021-06-15T03:17
эквадор
гуаякиль
в мире
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КИТО, 15 июн - РИА Новости. Более 10 человек ранены, два человека погибли в результате серии столкновений между заключенными в тюрьме Гуаякиля за выходные, сообщил директор тюрьмы Литораль Франклин Уэртас."На данный момент известно о двух погибших, семь человек получили ранения в первом случае и сегодня четверо во втором случае", - сообщил Уэртас журналистам.По информации местных СМИ, с субботы в тюрьме Литораль произошло четыре вспышки насилия между бандами, которые стремятся установить контроль внутри этой тюрьмы. В воскресенье заключенным мужской тюрьмы удалось сломать стену в женскую тюрьму, после чего 28 человек пытались бежать, однако все они были пойманы.С начала года в бунтах в эквадорских тюрьмах погибли не менее 85 человек. Помимо конфликтов между преступными группировками известно, что почти все тюрьмы страны сильно переполнены, это может служить другой причиной беспорядков. В марте на фоне многочисленных жертв среди заключенных в отставку подал глава МВД Эквадора Патрисио Пасминьо.
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эквадор, гуаякиль, в мире
В Эквадоре два человека погибли при столкновениях между заключенными
03:17 15.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

В Эквадоре два человека погибли, 11 ранены в результате столкновений между заключенными

Читать ria.ru в
КИТО, 15 июн - РИА Новости. Более 10 человек ранены, два человека погибли в результате серии столкновений между заключенными в тюрьме Гуаякиля за выходные, сообщил директор тюрьмы Литораль Франклин Уэртас.
"На данный момент известно о двух погибших, семь человек получили ранения в первом случае и сегодня четверо во втором случае", - сообщил Уэртас журналистам.
По информации местных СМИ, с субботы в тюрьме Литораль произошло четыре вспышки насилия между бандами, которые стремятся установить контроль внутри этой тюрьмы. В воскресенье заключенным мужской тюрьмы удалось сломать стену в женскую тюрьму, после чего 28 человек пытались бежать, однако все они были пойманы.
С начала года в бунтах в эквадорских тюрьмах погибли не менее 85 человек. Помимо конфликтов между преступными группировками известно, что почти все тюрьмы страны сильно переполнены, это может служить другой причиной беспорядков. В марте на фоне многочисленных жертв среди заключенных в отставку подал глава МВД Эквадора Патрисио Пасминьо.
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