https://ria.ru/20210615/bronetekhnika-1737062801.html

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения - РИА Новости, 15.06.2021

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили во... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:02

2021-06-15T13:02

2021-06-15T13:02

вооруженный конфликт на востоке украины

луганская народная республика

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили во вторник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию - ред.), противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала, что украинские силовики разместили два бронетранспортера БТР-4 в районе подконтрольного Киеву Горского и две боевые машины МТ-ЛБ в частном секторе также подконтрольной украинским силовикам Попасной.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210613/zenitki-1736843242.html

https://ria.ru/20210614/donbass-1736933979.html

луганская народная республика

киев

украина

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вооруженный конфликт на востоке украины, луганская народная республика, киев, украина, в мире