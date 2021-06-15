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Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов
Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов - РИА Новости, 15.06.2021
Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что временно не проводил ежедневные телефонные брифинги из-за болезни. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:06
2021-06-15T13:06
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что временно не проводил ежедневные телефонные брифинги из-за болезни."Я чуть болел, но теперь все хорошо", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, политика
Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов
13:06 15.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Песков заявил, что временно не проводил ежедневные телефонные брифинги из-за болезни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что временно не проводил ежедневные телефонные брифинги из-за болезни.
"Я чуть болел, но теперь все хорошо", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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