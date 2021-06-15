https://ria.ru/20210615/brifing-1737063712.html

Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов

Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов - РИА Новости, 15.06.2021

Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что временно не проводил ежедневные телефонные брифинги из-за болезни. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:06

2021-06-15T13:06

2021-06-15T13:06

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что временно не проводил ежедневные телефонные брифинги из-за болезни."Я чуть болел, но теперь все хорошо", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210615/privivka-1737061413.html

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2021

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дмитрий песков, политика