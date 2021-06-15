https://ria.ru/20210615/brifing-1737063712.html
Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов
Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов - РИА Новости, 15.06.2021
Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что временно не проводил ежедневные телефонные брифинги из-за болезни. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:06
2021-06-15T13:06
2021-06-15T13:06
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что временно не проводил ежедневные телефонные брифинги из-за болезни."Я чуть болел, но теперь все хорошо", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210615/privivka-1737061413.html
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дмитрий песков, политика
Песков объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов
Песков заявил, что временно не проводил ежедневные телефонные брифинги из-за болезни