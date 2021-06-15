https://ria.ru/20210615/bolnitsa-1737122925.html

В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина

В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина - РИА Новости, 15.06.2021

В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина

Женщина пострадала при падении части фасада здания в переулке Пирогова в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:07

2021-06-15T18:07

2021-06-15T18:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_519e8a410064de9c7a108ef5f6d9b07c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Женщина пострадала при падении части фасада здания в переулке Пирогова в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ."Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту травмирования женщины в результате падения на нее утром 15 июня элемента фасада здания в переулке Пирогова", - говорится в сообщении.Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства инцидента уточняются.

https://rsport.ria.ru/20210614/futbol-1736945038.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия