Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/bolnitsa-1737122925.html
В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина
В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина - РИА Новости, 15.06.2021
В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина
Женщина пострадала при падении части фасада здания в переулке Пирогова в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:07
2021-06-15T18:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_519e8a410064de9c7a108ef5f6d9b07c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Женщина пострадала при падении части фасада здания в переулке Пирогова в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ."Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту травмирования женщины в результате падения на нее утром 15 июня элемента фасада здания в переулке Пирогова", - говорится в сообщении.Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства инцидента уточняются.
https://rsport.ria.ru/20210614/futbol-1736945038.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d964e8ad6e18f79d3cbeac789720467c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина
18:07 15.06.2021
 
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва
Сотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк

В Петербурге женщина попала в больницу после падения на нее части фасада

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Женщина пострадала при падении части фасада здания в переулке Пирогова в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту травмирования женщины в результате падения на нее утром 15 июня элемента фасада здания в переулке Пирогова", - говорится в сообщении.
Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства инцидента уточняются.
Гранд Отель Европа в Санкт-Петербурге, вид с Невского проспекта - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 14:38
В отеле сборной Словакии в Санкт-Петербурге произошел пожар
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
05:31Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире
05:06ВТБ считает, что выдача ипотеки в этом году побьет прошлогодний рекорд
04:35Министр обороны Колумбии назвал взрыв заминированного автомобиля терактом
04:31WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2
Лента новостейМолния