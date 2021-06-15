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В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина
В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина - РИА Новости, 15.06.2021
В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина
Женщина пострадала при падении части фасада здания в переулке Пирогова в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:07
2021-06-15T18:07
2021-06-15T18:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Женщина пострадала при падении части фасада здания в переулке Пирогова в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ."Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту травмирования женщины в результате падения на нее утром 15 июня элемента фасада здания в переулке Пирогова", - говорится в сообщении.Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства инцидента уточняются.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге при падении части фасада пострадала женщина
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