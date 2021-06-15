https://ria.ru/20210615/boepripasy-1737028332.html

НПО "Базальт" создаст новые боеприпасы для РПГ-7

НПО "Базальт" создаст новые боеприпасы для РПГ-7 - РИА Новости, 15.06.2021

НПО "Базальт" создаст новые боеприпасы для РПГ-7

Научно-производственное объединение "Базальт" (входит в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех) разрабатывает комплекс боеприпасов нового поколения для РПГ-7,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:58

2021-06-15T09:58

2021-06-15T09:58

техмаш

ростех

безопасность

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Научно-производственное объединение "Базальт" (входит в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех) разрабатывает комплекс боеприпасов нового поколения для РПГ-7, первые изделия могут появиться через 2-3 года, сообщил журналистам начальник конструкторского бюро "Базальта" Николай Середа."Что касается выстрелов, безусловно, к этому модифицированному гранатомету РПГ-7В2 создаются еще более новые совершенные выстрелы с эффективностью примерно на 20-30% выше, чем предыдущие. Идет разработка, создается целый комплект выстрелов. Сроки самые ближайшие, думаю, через 2-3 года можно будет что-то сказать", - сказал Середа.По его словам, новые боеприпасы будут обладать большей бронепробиваемостью – вплоть до 600 миллиметров, по сравнению с 260 миллиметрами для первых боеприпасов для РПГ-7. Увеличатся их термобарическое и осколочное действия. Кроме того, значительно должна повыситься точность за счет новых прицельных устройств.Середа пояснил, что сейчас на дальности прямого выстрела (150 метров) гранатометный снаряд попадает в цель с разбросом 40-50 сантиметров. При стрельбе на дистанции до километра точность может превышать габариты бронетехники.По словам Середы, за 60 лет к РПГ-7 разработали множество других выстрелов, за счет чего он сейчас способен поражать не только танки, но и живую силу, в том числе укрытую в ДОТах и ДЗОТах, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, а в некоторых исключительных случаях даже вертолеты.60 лет назад, 15 июня 1961 года был принят на вооружение ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Сегодня различные его модификации стоят на вооружении более 80 стран мира.

https://ria.ru/20210615/granatomet-1737027860.html

https://ria.ru/20210423/broneboyschik-1729563922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

техмаш, ростех, безопасность