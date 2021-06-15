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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210615/birdsinrussia-1737088176.html
Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит? - РИА Новости, 15.06.2021
Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?
2021-06-15T15:20
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истории.doc
подкаст
природа
экология
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Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?
audio/mpeg
Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?
audio/mpeg
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аудио, подкаст, природа, экология

Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?

15:20 15.06.2021 (обновлено: 15:50 15.06.2021)
 
Истории.doc
Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
15:20
Читать ria.ru в
Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Алиса Хохлова
Эксперт эпизода: Михаил Калякин
Голоса эпизода: Артем Буфтяк и Наталия Шашина
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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