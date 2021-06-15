https://ria.ru/20210615/birdsinrussia-1737088176.html

Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?

Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит? - РИА Новости, 15.06.2021

Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?

Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?

2021-06-15T15:20

2021-06-15T15:20

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природа

экология

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Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит? Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых? audio/mpeg

Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит? Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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