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Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит? - РИА Новости, 15.06.2021
Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?
2021-06-15T15:20
2021-06-15T15:20
2021-06-15T15:50
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подкаст
природа
экология
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Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?
audio/mpeg
Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?
audio/mpeg
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аудио, подкаст, природа, экология
Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?
15:20 15.06.2021 (обновлено: 15:50 15.06.2021)
Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи? Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?