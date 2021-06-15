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Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем - РИА Новости, 15.06.2021
Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили во... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:46
2021-06-15T16:46
2021-06-15T16:55
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балтийское море
су-27
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безопасность
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота. Продолжительность полета составила около восьми часов", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции".Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как подчеркнули в ведомстве, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".
https://ria.ru/20210605/istrebitel-1735776507.html
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россия, балтийское море, су-27, армия, безопасность
Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:46 15.06.2021 (обновлено: 16:55 15.06.2021)
Два бомбардировщика Ту-160 пролетели над Балтикой, их сопроводили иностранные истребители