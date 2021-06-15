https://ria.ru/20210615/bezopasnost-1737106890.html

Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем

Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем - РИА Новости, 15.06.2021

Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили во... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:46

2021-06-15T16:46

2021-06-15T16:55

россия

балтийское море

су-27

армия

безопасность

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем, на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота. Продолжительность полета составила около восьми часов", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции".Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как подчеркнули в ведомстве, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".

https://ria.ru/20210605/istrebitel-1735776507.html

https://ria.ru/20210604/pentagon-1735479744.html

россия

балтийское море

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россия, балтийское море, су-27, армия, безопасность