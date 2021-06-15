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Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана - РИА Новости, 15.06.2021
Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
Премьер РФ Михаил Мишустин поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:14
2021-06-15T17:14
россия
теракт в беслане (2004)
михаил мишустин
беслан
общество
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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили в заложники более 1 200 человек.Мишустин на встрече с врио главы региона Сергеем Меняйло заверил его, что правительство России выделит на это необходимые средства. Встреча прошла во вторник во время рабочей поездки главы кабмина в Пятигорск.Как рассказал врио руководителя Северной Осетии, власти готовы создать такой центр и уже выделили на это порядка 30 миллионов рублей из собственных средств. Он отметил, что объект можно сдать до конца 2022 года, если правительство поможет региону с финансированием.Мишустин в ответ заметил, что трагедия, которая произошла в Беслане в 2004 году, потрясла всю страну и весь мир. "Мы помним (эти события) и сопереживаем жертвам трагедии, их родным, тем, кто принимал участие (в операции) и спасал детей. И я полностью разделяю и поддерживаю идею о создании такого центра на базе этой школы, - отреагировал премьер. - Поможем с финансированием ее строительства, направим необходимые федеральные средства". Он попросил Меняйло представить в правительство соответствующие расчеты.Как продолжил глава кабмина, всегда непросто говорить о таких событиях, о трагедии, которая унесла жизни детей и взрослых. "Нужно сохранить память об этих людях, и у центра в этом должна быть особая роль", - заключил Мишустин, поблагодарив руководителя региона за эту инициативу.
https://ria.ru/20210605/italiya-1735785049.html
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россия, теракт в беслане (2004), михаил мишустин, беслан, общество
Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14 15.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкЖители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк

Михаил Мишустин поддержал идею центра патриотического воспитания на базе школы №1 Беслана

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили в заложники более 1 200 человек.
Мишустин на встрече с врио главы региона Сергеем Меняйло заверил его, что правительство России выделит на это необходимые средства. Встреча прошла во вторник во время рабочей поездки главы кабмина в Пятигорск.
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Как рассказал врио руководителя Северной Осетии, власти готовы создать такой центр и уже выделили на это порядка 30 миллионов рублей из собственных средств. Он отметил, что объект можно сдать до конца 2022 года, если правительство поможет региону с финансированием.
Мишустин в ответ заметил, что трагедия, которая произошла в Беслане в 2004 году, потрясла всю страну и весь мир. "Мы помним (эти события) и сопереживаем жертвам трагедии, их родным, тем, кто принимал участие (в операции) и спасал детей. И я полностью разделяю и поддерживаю идею о создании такого центра на базе этой школы, - отреагировал премьер. - Поможем с финансированием ее строительства, направим необходимые федеральные средства". Он попросил Меняйло представить в правительство соответствующие расчеты.
Как продолжил глава кабмина, всегда непросто говорить о таких событиях, о трагедии, которая унесла жизни детей и взрослых. "Нужно сохранить память об этих людях, и у центра в этом должна быть особая роль", - заключил Мишустин, поблагодарив руководителя региона за эту инициативу.
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