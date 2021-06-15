https://ria.ru/20210615/beslan-1737113187.html

Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана

Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана - РИА Новости, 15.06.2021

Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана

Премьер РФ Михаил Мишустин поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:14

2021-06-15T17:14

2021-06-15T17:14

россия

теракт в беслане (2004)

михаил мишустин

беслан

общество

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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили в заложники более 1 200 человек.Мишустин на встрече с врио главы региона Сергеем Меняйло заверил его, что правительство России выделит на это необходимые средства. Встреча прошла во вторник во время рабочей поездки главы кабмина в Пятигорск.Как рассказал врио руководителя Северной Осетии, власти готовы создать такой центр и уже выделили на это порядка 30 миллионов рублей из собственных средств. Он отметил, что объект можно сдать до конца 2022 года, если правительство поможет региону с финансированием.Мишустин в ответ заметил, что трагедия, которая произошла в Беслане в 2004 году, потрясла всю страну и весь мир. "Мы помним (эти события) и сопереживаем жертвам трагедии, их родным, тем, кто принимал участие (в операции) и спасал детей. И я полностью разделяю и поддерживаю идею о создании такого центра на базе этой школы, - отреагировал премьер. - Поможем с финансированием ее строительства, направим необходимые федеральные средства". Он попросил Меняйло представить в правительство соответствующие расчеты.Как продолжил глава кабмина, всегда непросто говорить о таких событиях, о трагедии, которая унесла жизни детей и взрослых. "Нужно сохранить память об этих людях, и у центра в этом должна быть особая роль", - заключил Мишустин, поблагодарив руководителя региона за эту инициативу.

https://ria.ru/20210605/italiya-1735785049.html

https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html

россия

беслан

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россия, теракт в беслане (2004), михаил мишустин, беслан, общество