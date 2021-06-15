https://ria.ru/20210615/belgiya-1737072051.html

Бельгийский король принял Байдена в Брюсселе

Бельгийский король принял Байдена в Брюсселе - РИА Новости, 15.06.2021

Бельгийский король принял Байдена в Брюсселе

Король бельгийцев Филипп принял во вторник в своем дворце президента США Джо Байдена, который находится с визитом в бельгийской столице, сообщила королевская... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:47

2021-06-15T13:47

2021-06-15T13:47

филипп (король бельгии)

нато

евросоюз

джо байден

бельгия

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Король бельгийцев Филипп принял во вторник в своем дворце президента США Джо Байдена, который находится с визитом в бельгийской столице, сообщила королевская семья в Twitter.На встрече присутствовал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Монарх и американский президент обсудили ситуацию с коронавирусом, климат и сотрудничество между США и ЕС", - говорится в сообщении.Бельгийский монарх ранее принимал у себя экс-президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа. Бельгийские СМИ объясняют такой интерес американских лидеров к бельгийскому монарху вопросами протокола, а также значимостью Бельгии как государства, принимающего на своей территории штаб-квартиру НАТО и основные институты Евросоюза.

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/vstrecha-1736978652.html

бельгия

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филипп (король бельгии), нато, евросоюз, джо байден, бельгия, сша, в мире