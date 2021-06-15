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Бельгийский король принял Байдена в Брюсселе
Бельгийский король принял Байдена в Брюсселе - РИА Новости, 15.06.2021
Бельгийский король принял Байдена в Брюсселе
Король бельгийцев Филипп принял во вторник в своем дворце президента США Джо Байдена, который находится с визитом в бельгийской столице, сообщила королевская... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:47
2021-06-15T13:47
филипп (король бельгии)
нато
евросоюз
джо байден
бельгия
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Король бельгийцев Филипп принял во вторник в своем дворце президента США Джо Байдена, который находится с визитом в бельгийской столице, сообщила королевская семья в Twitter.На встрече присутствовал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Монарх и американский президент обсудили ситуацию с коронавирусом, климат и сотрудничество между США и ЕС", - говорится в сообщении.Бельгийский монарх ранее принимал у себя экс-президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа. Бельгийские СМИ объясняют такой интерес американских лидеров к бельгийскому монарху вопросами протокола, а также значимостью Бельгии как государства, принимающего на своей территории штаб-квартиру НАТО и основные институты Евросоюза.
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филипп (король бельгии), нато, евросоюз, джо байден, бельгия, сша, в мире
Бельгийский король принял Байдена в Брюсселе
13:47 15.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКороль бельгийцев Филипп
Король бельгийцев Филипп - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Король бельгийцев Филипп принял во вторник в своем дворце президента США Джо Байдена

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Король бельгийцев Филипп принял во вторник в своем дворце президента США Джо Байдена, который находится с визитом в бельгийской столице, сообщила королевская семья в Twitter.
На встрече присутствовал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
"Монарх и американский президент обсудили ситуацию с коронавирусом, климат и сотрудничество между США и ЕС", - говорится в сообщении.
Бельгийский монарх ранее принимал у себя экс-президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа. Бельгийские СМИ объясняют такой интерес американских лидеров к бельгийскому монарху вопросами протокола, а также значимостью Бельгии как государства, принимающего на своей территории штаб-квартиру НАТО и основные институты Евросоюза.
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Филипп (король Бельгии)НАТОЕвросоюзДжо БайденБельгияСШАВ мире
 
 
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