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Байден заявил, что готов к встрече в Путиным
Байден заявил, что готов к встрече в Путиным - РИА Новости, 15.06.2021
Байден заявил, что готов к встрече в Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:03
2021-06-15T19:12
ги пармелен
женева (город)
швейцария
в мире
россия
джо байден
владимир путин
сша
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ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.Байден прибыл в Женеву, где в среду состоится его первая встреча с Путиным. До этого он проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.Выходя после съемки начала встречи с Пармеленом журналисты выкрикнули Байдену вопрос, готов ли он к завтрашнему дню. "Я всегда готов", - ответил Байден.
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женева (город)
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ги пармелен, женева (город), швейцария, в мире, россия, джо байден, владимир путин, сша
Байден заявил, что готов к встрече в Путиным
19:03 15.06.2021 (обновлено: 19:12 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Байден заявил, что готов к встрече в Путиным

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Байден прибыл в Женеву, где в среду состоится его первая встреча с Путиным. До этого он проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Выходя после съемки начала встречи с Пармеленом журналисты выкрикнули Байдену вопрос, готов ли он к завтрашнему дню. "Я всегда готов", - ответил Байден.
Кандидат в президенты США Джо Байден с супругой Джилл после финальных дебатов в Нашвилле - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 19:03
Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным
 
Ги ПармеленЖенева (город)ШвейцарияВ миреРоссияДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
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