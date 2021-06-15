https://ria.ru/20210615/bayden-1737130678.html
Байден заявил, что готов к встрече в Путиным
Байден заявил, что готов к встрече в Путиным - РИА Новости, 15.06.2021
Байден заявил, что готов к встрече в Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:03
2021-06-15T19:03
2021-06-15T19:12
ги пармелен
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джо байден
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.Байден прибыл в Женеву, где в среду состоится его первая встреча с Путиным. До этого он проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.Выходя после съемки начала встречи с Пармеленом журналисты выкрикнули Байдену вопрос, готов ли он к завтрашнему дню. "Я всегда готов", - ответил Байден.
https://ria.ru/20210610/bayden-1736528866.html
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ги пармелен, женева (город), швейцария, в мире, россия, джо байден, владимир путин, сша
Байден заявил, что готов к встрече в Путиным
19:03 15.06.2021 (обновлено: 19:12 15.06.2021)
Байден заявил, что готов к встрече в Путиным