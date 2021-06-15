https://ria.ru/20210615/bayden-1737130678.html

Байден заявил, что готов к встрече в Путиным

Байден заявил, что готов к встрече в Путиным - РИА Новости, 15.06.2021

Байден заявил, что готов к встрече в Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T19:03

2021-06-15T19:03

2021-06-15T19:12

ги пармелен

женева (город)

швейцария

в мире

россия

джо байден

владимир путин

сша

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ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.Байден прибыл в Женеву, где в среду состоится его первая встреча с Путиным. До этого он проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.Выходя после съемки начала встречи с Пармеленом журналисты выкрикнули Байдену вопрос, готов ли он к завтрашнему дню. "Я всегда готов", - ответил Байден.

https://ria.ru/20210610/bayden-1736528866.html

женева (город)

швейцария

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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