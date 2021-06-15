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Axios: Байден перед саммитом с Путиным встречался с экспертами по России
Axios: Байден перед саммитом с Путиным встречался с экспертами по России - РИА Новости, 15.06.2021
Axios: Байден перед саммитом с Путиным встречался с экспертами по России
Президент США Джо Байден в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным созвал встречу с группой экспертов по России, в том числе работавших при... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T04:30
2021-06-15T04:30
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным созвал встречу с группой экспертов по России, в том числе работавших при экс-лидере США Дональде Трампе, для подготовки к саммиту в Женеве, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.Эксперты призвали Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с Путиным и "не представлять ему (Путину - ред.) какую-либо возможность" затмить переговоры предложениями, которые будут выдвинуты публично", пишет издание.Издание отмечает, что в группу экспертов вошли около дюжины человек, включая Майкла Макфола и Джона Теффта - двух бывших послов при экс-президенте США Бараке Обаме в России - и старшего директора по России Совета национальной безопасности Эрика Грина.Среди экспертов присутствовала также Фиона Хилл - бывшая сотрудница Совета национальной безопасности, сопровождавшая Трампа на встречу с Путиным в Хельсинки в 2018 году. Ранее Хилл признавалась, что подумывала симулировать, что ей необходима неотложная медицинская помощь, чтобы прервать ту пресс-конференцию с Путиным, напоминает издание, отмечая, что на саммите Россия-США в Хельсинки Трамп поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.Явных разногласий по поводу подхода, который следует избрать Байдену, среди экспертов не было, сообщает издание. Некоторые участники встречи предлагали искать больше возможностей для взаимодействия с Россией - "от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей", другие - выступали за подход. который транслировал бы жесткий курс при любой возможности.Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Axios: Байден перед саммитом с Путиным встречался с экспертами по России
04:30 15.06.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Evan Vucci

Axios: Джо Байден перед саммитом с Владимиром Путиным встречался с экспертами по России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным созвал встречу с группой экспертов по России, в том числе работавших при экс-лидере США Дональде Трампе, для подготовки к саммиту в Женеве, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Эксперты призвали Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с Путиным и "не представлять ему (Путину - ред.) какую-либо возможность" затмить переговоры предложениями, которые будут выдвинуты публично", пишет издание.
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Издание отмечает, что в группу экспертов вошли около дюжины человек, включая Майкла Макфола и Джона Теффта - двух бывших послов при экс-президенте США Бараке Обаме в России - и старшего директора по России Совета национальной безопасности Эрика Грина.
Среди экспертов присутствовала также Фиона Хилл - бывшая сотрудница Совета национальной безопасности, сопровождавшая Трампа на встречу с Путиным в Хельсинки в 2018 году. Ранее Хилл признавалась, что подумывала симулировать, что ей необходима неотложная медицинская помощь, чтобы прервать ту пресс-конференцию с Путиным, напоминает издание, отмечая, что на саммите Россия-США в Хельсинки Трамп поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
Явных разногласий по поводу подхода, который следует избрать Байдену, среди экспертов не было, сообщает издание. Некоторые участники встречи предлагали искать больше возможностей для взаимодействия с Россией - "от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей", другие - выступали за подход. который транслировал бы жесткий курс при любой возможности.
Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве.
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