https://ria.ru/20210615/babochka-1737417705.html

Краснокнижная бабочка зорька замечена в парке "Покровское-Стрешнево"

Краснокнижная бабочка зорька замечена в парке "Покровское-Стрешнево" - РИА Новости, 17.06.2021

Краснокнижная бабочка зорька замечена в парке "Покровское-Стрешнево"

Краснокнижная бабочка зорька замечена в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-15T10:37

2021-06-15T10:37

2021-06-17T15:52

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мосприрода

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Краснокнижная бабочка зорька замечена в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Недавно специалистам Мосприроды на природных территориях "Покровское-Стрешнево" удалось запечатлеть бабочку зорька. Еще ее зовут аврора, и она издавна считается воплощением грации, утонченности и хрупкости... Миниатюрная белая бабочка, с яркими оранжевыми пятнами встречается на территории городских лесов и речных долин. На территории города Москвы имеет 3-ю категорию редкости - уязвимый вид", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в столице обитает около 200 видов дневных и ночных бабочек, более 90 из них занесены в Красную книгу Москвы. В июне на природных территориях, помимо распространенных видов, можно наблюдать таких краснокнижников, как голубянки, переливницы и траурницы.

https://ria.ru/20210511/ptentsy-1732195262.html

москва

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