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Краснокнижная бабочка зорька замечена в парке "Покровское-Стрешнево"
Краснокнижная бабочка зорька замечена в парке "Покровское-Стрешнево" - РИА Новости, 17.06.2021
Краснокнижная бабочка зорька замечена в парке "Покровское-Стрешнево"
Краснокнижная бабочка зорька замечена в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-15T10:37
2021-06-17T15:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Краснокнижная бабочка зорька замечена в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Недавно специалистам Мосприроды на природных территориях "Покровское-Стрешнево" удалось запечатлеть бабочку зорька. Еще ее зовут аврора, и она издавна считается воплощением грации, утонченности и хрупкости... Миниатюрная белая бабочка, с яркими оранжевыми пятнами встречается на территории городских лесов и речных долин. На территории города Москвы имеет 3-ю категорию редкости - уязвимый вид", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в столице обитает около 200 видов дневных и ночных бабочек, более 90 из них занесены в Красную книгу Москвы. В июне на природных территориях, помимо распространенных видов, можно наблюдать таких краснокнижников, как голубянки, переливницы и траурницы.
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мосприрода, москва

Краснокнижная бабочка зорька замечена в парке "Покровское-Стрешнево"

10:37 15.06.2021 (обновлено: 15:52 17.06.2021)
 
© Фото : Департамент Природопользования и охраны окружающей среды города МосквыКраснокнижная бабочка зорька в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Краснокнижная бабочка зорька в природно-историческом парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : Департамент Природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Краснокнижная бабочка зорька замечена в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Недавно специалистам Мосприроды на природных территориях "Покровское-Стрешнево" удалось запечатлеть бабочку зорька. Еще ее зовут аврора, и она издавна считается воплощением грации, утонченности и хрупкости... Миниатюрная белая бабочка, с яркими оранжевыми пятнами встречается на территории городских лесов и речных долин. На территории города Москвы имеет 3-ю категорию редкости - уязвимый вид", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего в столице обитает около 200 видов дневных и ночных бабочек, более 90 из них занесены в Красную книгу Москвы. В июне на природных территориях, помимо распространенных видов, можно наблюдать таких краснокнижников, как голубянки, переливницы и траурницы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
 
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