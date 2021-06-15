Краснокнижная бабочка зорька замечена в парке "Покровское-Стрешнево"
10:37 15.06.2021 (обновлено: 15:52 17.06.2021)
© Фото : Департамент Природопользования и охраны окружающей среды города МосквыКраснокнижная бабочка зорька в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
© Фото : Департамент Природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Краснокнижная бабочка зорька замечена в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Недавно специалистам Мосприроды на природных территориях "Покровское-Стрешнево" удалось запечатлеть бабочку зорька. Еще ее зовут аврора, и она издавна считается воплощением грации, утонченности и хрупкости... Миниатюрная белая бабочка, с яркими оранжевыми пятнами встречается на территории городских лесов и речных долин. На территории города Москвы имеет 3-ю категорию редкости - уязвимый вид", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в столице обитает около 200 видов дневных и ночных бабочек, более 90 из них занесены в Красную книгу Москвы. В июне на природных территориях, помимо распространенных видов, можно наблюдать таких краснокнижников, как голубянки, переливницы и траурницы.