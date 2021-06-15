https://ria.ru/20210615/avtomat-1737014021.html

Названы семь ошибок, "убивающих" автомобили с коробкой-"автоматом"

Названы семь ошибок, "убивающих" автомобили с коробкой-"автоматом" - РИА Новости, 15.06.2021

Названы семь ошибок, "убивающих" автомобили с коробкой-"автоматом"

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин назвал семь наиболее распространенных ошибок водителей, которые приводят к выходу из строя коробки-"автомат". РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T06:16

2021-06-15T06:16

2021-06-15T07:57

алексей ревин

авто

за рулем

общество

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин назвал семь наиболее распространенных ошибок водителей, которые приводят к выходу из строя коробки-"автомат".Первая ошибка – экстремальная езда с резкими ускорениями, а также старты с "двух педалей". Из-за такой манеры езды гидротрансформатор АКПП работает с запредельной нагрузкой, а сам агрегат перегревается.Вторая из перечисленных ошибок – это движение с непрогретой жидкостью в АКПП. "Коробка нуждается в прогреве не меньше, чем двигатель. Летом можно трогаться через пару минут. Но первые несколько километров, пока рабочая жидкость в автомате не прогреется, не стоит давить газ в пол", - пояснил эксперт.Другая частая ошибка автолюбителей – это пренебрежение правилами буксировки машин с "автоматом". По словам Ревина, для многих современных автомобилей с АКПП действуют жесткие правила буксировки, а некоторые производители и вовсе разрешают лишь закатить неисправный автомобиль на эвакуатор и перемещать лишь по сервису. "При заглушенном двигателе в коробке не работает насос, подающий рабочую жидкость. При этом пакеты фрикционов проворачиваются без обильного поступления смазки, что приводит к их быстрому износу", - пояснил специалист.Еще одной распространенной ошибкой является включение нейтрали (N) при любой остановке. "Фрикционам включения первой передачи придется несладко. При каждом включении положения D после нейтрали фрикционы должны будут лишний раз замыкаться. А это дополнительный износ", - отметил Ревин. По его словам, при ожидании переключения светофора включать нейтраль не стоит, однако это допустимо при более длительных остановках.Пятая из перечисленных ошибок - неправильный выбор режима передвижения в горах с крутыми спусками и подъемами. "При торможении двигателем многие принудительно включают одну из низких передач. Чем опасно? Неопытный водитель может неправильно выбрать передачу. И древние автоматы с примитивным алгоритмом переключения будет сильно перегружать фрикционы в момент включения", - объяснил автор.Кроме того, многие владельцы автомобилей с АКПП совершают ошибку при парковке, не пользуясь стояночным тормозом, а ограничиваясь переводом коробки в режим паркинга (P). "Вся нагрузка кузова идет на защелку фиксатора на вале коробки. Защелка со временем изнашивается и начинает проскальзывать. Вытягивается тросик привода управления коробкой, а значит начинаются проблемы с электрикой. Может отказать стартер или перестанут включаться фонари заднего хода. При парковке на уклоне всегда используйте ручник. И затягивайте стояночный тормоз раньше, чем переведете селектор в положение "паркинг"", - предупредил Ревин.Последняя из перечисленных ошибок – отказ от защиты картера АКПП. "Нижнюю часть картера коробки гораздо проще повредить о дорожные препятствия, чем корпус механической коробки. Чем опасно? Под тонким жестяным поддоном расположен приемник насоса, перекачивающего рабочую жидкость. Вмятина на поддоне — и приемник будет обломан или закроется его входное отверстие, и тогда перебои в подаче жидкости обеспечены", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20210406/avto-1604378914.html

https://ria.ru/20210219/avto-1598113848.html

https://ria.ru/20210612/prodlenie-1736709712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ревин, авто, за рулем, общество