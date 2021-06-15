Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море в составе ударной группы
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Авианосец США "Рональд Рейган" 14 июня вошел в Южно-Китайское море в составе ударной группы, сообщает 7-ой флот США.
"Авианосная ударная группа "Рональда Рейгана" впервые действует в Южно-Китайском море в период своего развертывания в 2021 году", - говорится в пресс-релизе.
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"Ударная группа привержена соблюдению соглашений США о безопасности с региональными союзниками и партнерами... Сохранение свободы мореплавания в Южно-Китайском море имеет важнейшее значение, поскольку почти треть мировой морской торговли, примерно 3,5 триллиона долларов, треть мировой сырой нефти и половина мирового сжиженного природного газа проходит через это море каждый год", - говорится в заявлении 7-го флота.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.