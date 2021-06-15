https://ria.ru/20210615/avianosets-1737016601.html

Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море

Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море - РИА Новости, 15.06.2021

Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море

Авианосец США "Рональд Рейган" 14 июня вошел в Южно-Китайское море в составе ударной группы, сообщает 7-ой флот США. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T07:52

2021-06-15T07:52

2021-06-15T07:52

южно-китайское море

малайзия

сша

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Авианосец США "Рональд Рейган" 14 июня вошел в Южно-Китайское море в составе ударной группы, сообщает 7-ой флот США."Авианосная ударная группа "Рональда Рейгана" впервые действует в Южно-Китайском море в период своего развертывания в 2021 году", - говорится в пресс-релизе."Ударная группа привержена соблюдению соглашений США о безопасности с региональными союзниками и партнерами... Сохранение свободы мореплавания в Южно-Китайском море имеет важнейшее значение, поскольку почти треть мировой морской торговли, примерно 3,5 триллиона долларов, треть мировой сырой нефти и половина мирового сжиженного природного газа проходит через это море каждый год", - говорится в заявлении 7-го флота.Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/esminets-1597835132.html

https://ria.ru/20210513/voyna-1732216972.html

южно-китайское море

малайзия

сша

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южно-китайское море, малайзия, сша, в мире