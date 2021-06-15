https://ria.ru/20210615/ataka-1737144965.html

ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе

ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе - РИА Новости, 15.06.2021

ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе

Боевики готовят инсценировку "химатаки" в провинции Идлиб, чтобы обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщил заместитель... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T22:08

2021-06-15T22:08

2021-06-15T22:08

война в сирии

россия

белые каски

идлиб (мухафаза)

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2534cfbb9a7dfc36312073d3b6b4ac7.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Боевики готовят инсценировку "химатаки" в провинции Идлиб, чтобы обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"*(террористическая группировка, запрещена в РФ) провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ", - сказал Кулить.По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором, сообщил контр-адмирал."Таким образом, по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - добавил Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210611/obstrel-1736703549.html

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белые каски, идлиб (мухафаза), сирия, в мире