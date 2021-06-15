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ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе
ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе - РИА Новости, 15.06.2021
ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе
Боевики готовят инсценировку "химатаки" в провинции Идлиб, чтобы обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщил заместитель... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T22:08
2021-06-15T22:08
2021-06-15T22:08
война в сирии
россия
белые каски
идлиб (мухафаза)
сирия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Боевики готовят инсценировку "химатаки" в провинции Идлиб, чтобы обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"*(террористическая группировка, запрещена в РФ) провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ", - сказал Кулить.По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором, сообщил контр-адмирал."Таким образом, по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - добавил Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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россия, белые каски, идлиб (мухафаза), сирия, в мире
ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе
ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в провинции Идлиб