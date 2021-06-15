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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210615/ataka-1737144965.html
ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе
ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе - РИА Новости, 15.06.2021
ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе
Боевики готовят инсценировку "химатаки" в провинции Идлиб, чтобы обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщил заместитель... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T22:08
2021-06-15T22:08
война в сирии
россия
белые каски
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Боевики готовят инсценировку "химатаки" в провинции Идлиб, чтобы обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"*(террористическая группировка, запрещена в РФ) провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ", - сказал Кулить.По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором, сообщил контр-адмирал."Таким образом, по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - добавил Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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россия, белые каски, идлиб (мухафаза), сирия, в мире
ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе
22:08 15.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЦВПС заявил о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в провинции Идлиб

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Боевики готовят инсценировку "химатаки" в провинции Идлиб, чтобы обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"*(террористическая группировка, запрещена в РФ) провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ", - сказал Кулить.
По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором, сообщил контр-адмирал.
"Таким образом, по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - добавил Кулить.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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