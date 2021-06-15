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ВЦИОМ: россияне верят в способность армии защитить их от военной угрозы
ВЦИОМ: россияне верят в способность армии защитить их от военной угрозы - РИА Новости, 15.06.2021
ВЦИОМ: россияне верят в способность армии защитить их от военной угрозы
Подавляющее большинство россиян (84%) верят в способность армии защитить страну от военной угрозы, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T03:27
2021-06-15T03:27
россия
"общественные мнения"
вциом
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (84%) верят в способность армии защитить страну от военной угрозы, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Из этого числа 49% уверены, что вооруженные силы смогут противостоять реальной военной угрозе со стороны других стран, а 35% полагают, что, скорее, смогут. Обратного мнения придерживаются 11% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, "общественные мнения", вциом, общество
ВЦИОМ: россияне верят в способность армии защитить их от военной угрозы
03:27 15.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЦИОМ: 84% россиян верят в способность армии защитить страну от военной угрозы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (84%) верят в способность армии защитить страну от военной угрозы, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Из этого числа 49% уверены, что вооруженные силы смогут противостоять реальной военной угрозе со стороны других стран, а 35% полагают, что, скорее, смогут. Обратного мнения придерживаются 11% опрошенных.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
Россия"Общественные мнения"ВЦИОМОбщество
 
 
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