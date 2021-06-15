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Попавшего в ДТП под Воронежем водителя отправили под домашний арест
Попавшего в ДТП под Воронежем водителя отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.06.2021
Попавшего в ДТП под Воронежем водителя отправили под домашний арест
Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком под Воронежем, в результате чего погибли два человека и восемь получили травмы, отправлен под домашний... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:59
2021-06-15T09:59
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком под Воронежем, в результате чего погибли два человека и восемь получили травмы, отправлен под домашний арест, сообщила во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Авария произошла около в 16.20 мск пятницы в Каширском районе на 5-м километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Нововоронеж", и грузовик MAN. Погибли два человека и восемь получили травмы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю. Всего в салоне микроавтобуса находились 18 человек.Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Подозреваемый - водитель микроавтобуса Citroën - был задержан."Подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила Куликова.Проверку по факту ДТП начало и следственное управление СК РФ по региону. По его данным, погибли двое мужчин, среди пострадавших - 21-летний мужчина, три женщины в возрасте 67, 64, 45 лет, две девушки 17, 19 лет и 21 года.
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия
Попавшего в ДТП под Воронежем водителя отправили под домашний арест
09:59 15.06.2021
 
© МЧС РоссииКадры с места ДТП под Воронежем
Кадры с места ДТП под Воронежем
© МЧС России

Попавшего в ДТП под Воронежем водителя микроавтобуса отправили под домашний арест

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком под Воронежем, в результате чего погибли два человека и восемь получили травмы, отправлен под домашний арест, сообщила во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Авария произошла около в 16.20 мск пятницы в Каширском районе на 5-м километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Нововоронеж", и грузовик MAN. Погибли два человека и восемь получили травмы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю. Всего в салоне микроавтобуса находились 18 человек.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Подозреваемый - водитель микроавтобуса Citroën - был задержан.
"Подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила Куликова.
Проверку по факту ДТП начало и следственное управление СК РФ по региону. По его данным, погибли двое мужчин, среди пострадавших - 21-летний мужчина, три женщины в возрасте 67, 64, 45 лет, две девушки 17, 19 лет и 21 года.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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