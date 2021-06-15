https://ria.ru/20210615/arest-1737028562.html

Попавшего в ДТП под Воронежем водителя отправили под домашний арест

Попавшего в ДТП под Воронежем водителя отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.06.2021

Попавшего в ДТП под Воронежем водителя отправили под домашний арест

Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком под Воронежем, в результате чего погибли два человека и восемь получили травмы, отправлен под домашний... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:59

2021-06-15T09:59

2021-06-15T09:59

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582385227_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_72fb2cb72451bd3c5e30461941b31ac4.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком под Воронежем, в результате чего погибли два человека и восемь получили травмы, отправлен под домашний арест, сообщила во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Авария произошла около в 16.20 мск пятницы в Каширском районе на 5-м километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Нововоронеж", и грузовик MAN. Погибли два человека и восемь получили травмы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю. Всего в салоне микроавтобуса находились 18 человек.Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Подозреваемый - водитель микроавтобуса Citroën - был задержан."Подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила Куликова.Проверку по факту ДТП начало и следственное управление СК РФ по региону. По его данным, погибли двое мужчин, среди пострадавших - 21-летний мужчина, три женщины в возрасте 67, 64, 45 лет, две девушки 17, 19 лет и 21 года.

https://ria.ru/20210614/dtp-1736921480.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия