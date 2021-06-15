https://ria.ru/20210615/alsu-1736582266.html

Алсу представила в Сети песню о закончившейся любви "Неба синь"

Алсу представила в Сети песню о закончившейся любви "Неба синь" - РИА Новости, 15.06.2021

Алсу представила в Сети песню о закончившейся любви "Неба синь"

Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках новый лирический трек "Неба синь". РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T05:09

2021-06-15T05:09

2021-06-15T05:09

культура

музыка

новости культуры

алсу (алсу абрамова)

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках новый лирический трек "Неба синь". В композиции лирическая героиня певицы рассказывает о том, что долго кого-то любила, но после чувства к этому человеку у нее прошли. "Я помню все подробности, но твое имя забываю", — произносит Алсу. Трек создал продюсер и композитор Денис Ковальский, который ранее писал хиты для Димы Билана, Александра Реввы, Григория Лепса и многих других артистов.

https://ria.ru/20201204/alsu-1587709367.html

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2021

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музыка, новости культуры, алсу (алсу абрамова)