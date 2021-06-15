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Алсу представила в Сети песню о закончившейся любви "Неба синь"
Алсу представила в Сети песню о закончившейся любви "Неба синь" - РИА Новости, 15.06.2021
Алсу представила в Сети песню о закончившейся любви "Неба синь"
Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках новый лирический трек "Неба синь". РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T05:09
2021-06-15T05:09
2021-06-15T05:09
культура
музыка
новости культуры
алсу (алсу абрамова)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках новый лирический трек "Неба синь". В композиции лирическая героиня певицы рассказывает о том, что долго кого-то любила, но после чувства к этому человеку у нее прошли. "Я помню все подробности, но твое имя забываю", — произносит Алсу. Трек создал продюсер и композитор Денис Ковальский, который ранее писал хиты для Димы Билана, Александра Реввы, Григория Лепса и многих других артистов.
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музыка, новости культуры, алсу (алсу абрамова)
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках новый лирический трек "Неба синь".
"Что-то абсолютно новое, необычное. Лично меня завораживает с первых нот", — написала исполнительница в Instagram.
В композиции лирическая героиня певицы рассказывает о том, что долго кого-то любила, но после чувства к этому человеку у нее прошли. "Я помню все подробности, но твое имя забываю", — произносит Алсу.
Трек создал продюсер и композитор Денис Ковальский, который ранее писал хиты для Димы Билана, Александра Реввы, Григория Лепса и многих других артистов.
"На повторе. Волшебное сочетание музыки и голоса", "Очень красивая лирика!", "Оригинальные рифмы, хорошее звучание", — оценили песню слушатели.