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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210615/aleksievich-1737084428.html
Алексиевич наградили орденом "За заслуги перед ФРГ"
Алексиевич наградили орденом "За заслуги перед ФРГ" - РИА Новости, 15.06.2021
Алексиевич наградили орденом "За заслуги перед ФРГ"
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на торжественной церемонии в центре Берлина вручил писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:00
2021-06-15T15:00
протесты в белоруссии
франк-вальтер штайнмайер
светлана алексиевич
германия
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на торжественной церемонии в центре Берлина вручил писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич высшую государственную награду ФРГ - орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия"."Ваше творчество, подаренное нам большое повествование вашего времени - это ваше уникальное творение, но оно немыслимо без той страны, в которой вы выросли, без Советского Союза, который вы объездили вдоль и поперек, немыслимо без живших там людей, которых вы слушали, без их опыта, без их историй", - заявил президент Штайнмайер, обращаясь к присутствующей на церемонии в президентской резиденции Бельвю Алексиевич."Вы говорили, что в стране, в которой вы выросли, людей учили умирать, учили смерти. От этих слов больно, потому что они напоминают нам, что знакомство со смертью - это в том числе и след, оставленный Германией. История наших стран навсегда связывает дата, которой скоро исполнится 80 лет: 22 июня 1941 года, германский вермахт напал на Советский Союз. Это день, когда началась война, след которой неизгладим", - сказал Штайнмайер."Белоруссия стала полем битвы, на котором разворачивалась война на уничтожение, взявшая начало здесь, в Берлине. Война, в которой противник должен был быть не побежден, а уничтожен. Что эта война означала для людей в Белоруссии, вряд ли было описано более выразительно, чем это сделали "Последние свидетели" в одной из ваших первых книг, мужчины и женщины, которые детьми пережили эту войну и чьи истории вы рассказываете в этой книге. Я бы хотел, чтобы ее прочитали еще больше немцев", - добавил глава государства.Напомнил Штайнмайер и о массовых общественных выступлениях в Белоруссии летом 2020 года, которые, по словам президента, показали, что "человек должен быть не только свободным от страданий, он должен быть свободен для свободы".По его словам, "за прошедший год... мы выучили новые имена и национальные цвета, но, прежде всего, за этот год мы узнали, что у этой страны, у Белоруссии, стоящей на пороге перемен, женское лицо". Он добавил, что "Белоруссия для нас не дальняя восточноевропейская родственница". "Ее люди близки нам, они заслуживают нашего внимания и нашей поддержки. Для меня по всем этим причинам большая радость вручить вам сегодня Командорский крест Ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Добро пожаловать", - обратился Штайнмайер к Алексиевич.В ответном слове писательница поблагодарила президента ФРГ.Она добавила, что "наш народ, как я назвала его, наш "красный человек" - мне казалось, что он уже кончился, что его время прошло, а оказалось, что нет". "Вот последние события в Украине, в Белоруссии, в России сейчас показывают, что коммунизм еще не мертв, он еще готов дать нам последний бой", - сказала Алексиевич, обращаясь к Штайнмайеру.Касаясь ситуации на своей родине, Алексиевич заявила, что в настоящее время пишет книгу о "белорусской революции, белорусских людях", а также "об опасностях, которые хранятся в каждом человеке". Она сравнила действия властей в Минске с репрессиями 30-х годов прошлого века, которые происходили в СССР.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Власти Белоруссии обвиняли Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.
https://ria.ru/20210403/oppozitsiya-1604096352.html
https://ria.ru/20201120/aleksievich-1585588280.html
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франк-вальтер штайнмайер, светлана алексиевич, германия, белоруссия, в мире
Алексиевич наградили орденом "За заслуги перед ФРГ"
15:00 15.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Президент Германии вручил писательнице Светлане Алексиевич орден "За заслуги перед ФРГ"

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на торжественной церемонии в центре Берлина вручил писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич высшую государственную награду ФРГ - орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
"Ваше творчество, подаренное нам большое повествование вашего времени - это ваше уникальное творение, но оно немыслимо без той страны, в которой вы выросли, без Советского Союза, который вы объездили вдоль и поперек, немыслимо без живших там людей, которых вы слушали, без их опыта, без их историй", - заявил президент Штайнмайер, обращаясь к присутствующей на церемонии в президентской резиденции Бельвю Алексиевич.
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"Вы говорили, что в стране, в которой вы выросли, людей учили умирать, учили смерти. От этих слов больно, потому что они напоминают нам, что знакомство со смертью - это в том числе и след, оставленный Германией. История наших стран навсегда связывает дата, которой скоро исполнится 80 лет: 22 июня 1941 года, германский вермахт напал на Советский Союз. Это день, когда началась война, след которой неизгладим", - сказал Штайнмайер.
"Белоруссия стала полем битвы, на котором разворачивалась война на уничтожение, взявшая начало здесь, в Берлине. Война, в которой противник должен был быть не побежден, а уничтожен. Что эта война означала для людей в Белоруссии, вряд ли было описано более выразительно, чем это сделали "Последние свидетели" в одной из ваших первых книг, мужчины и женщины, которые детьми пережили эту войну и чьи истории вы рассказываете в этой книге. Я бы хотел, чтобы ее прочитали еще больше немцев", - добавил глава государства.
Напомнил Штайнмайер и о массовых общественных выступлениях в Белоруссии летом 2020 года, которые, по словам президента, показали, что "человек должен быть не только свободным от страданий, он должен быть свободен для свободы".
По его словам, "за прошедший год... мы выучили новые имена и национальные цвета, но, прежде всего, за этот год мы узнали, что у этой страны, у Белоруссии, стоящей на пороге перемен, женское лицо". Он добавил, что "Белоруссия для нас не дальняя восточноевропейская родственница". "Ее люди близки нам, они заслуживают нашего внимания и нашей поддержки. Для меня по всем этим причинам большая радость вручить вам сегодня Командорский крест Ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Добро пожаловать", - обратился Штайнмайер к Алексиевич.
В ответном слове писательница поблагодарила президента ФРГ.
Она добавила, что "наш народ, как я назвала его, наш "красный человек" - мне казалось, что он уже кончился, что его время прошло, а оказалось, что нет". "Вот последние события в Украине, в Белоруссии, в России сейчас показывают, что коммунизм еще не мертв, он еще готов дать нам последний бой", - сказала Алексиевич, обращаясь к Штайнмайеру.
Касаясь ситуации на своей родине, Алексиевич заявила, что в настоящее время пишет книгу о "белорусской революции, белорусских людях", а также "об опасностях, которые хранятся в каждом человеке". Она сравнила действия властей в Минске с репрессиями 30-х годов прошлого века, которые происходили в СССР.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Власти Белоруссии обвиняли Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.
 
Протесты в БелоруссииФранк-Вальтер ШтайнмайерСветлана АлексиевичГерманияБелоруссияВ мире
 
 
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