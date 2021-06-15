https://ria.ru/20210615/aes-1737036131.html

В МИД Китая рассказал о радиационной обстановке на АЭС "Тайшань"

В МИД Китая рассказал о радиационной обстановке на АЭС "Тайшань" - РИА Новости, 15.06.2021

В МИД Китая рассказал о радиационной обстановке на АЭС "Тайшань"

Нынешнее состояние АЭС "Тайшань" соответствует техническим требованиям, радиационная обстановка вокруг АЭС нормальная, безопасность гарантирована, заявил на... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:46

2021-06-15T10:46

2021-06-15T13:38

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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Нынешнее состояние АЭС "Тайшань" соответствует техническим требованиям, радиационная обстановка вокруг АЭС нормальная, безопасность гарантирована, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Текущее состояние АЭС "Тайшань" соответствует техническому регламенту, отклонений радиационного уровня вокруг АЭС нет, безопасность гарантирована", - заявил дипломат.Чжао Лицязнь подчеркнул, что Китай уделяет пристальное внимание вопросам ядерной безопасности и создал систему управления и надзора в сфере ядерной безопасности, которая соответствуют международным стандартам и национальным особенностям."В то же время Национальное управление по ядерной безопасности тесно сотрудничает с соответствующими регулирующими госорганами по ядерной безопасности в сфере атомной энергетики, а также развивает взаимодействие и обмены в рамках различных многосторонних механизмов, включая МАГАТЭ и Конвенцию по ядерной безопасности", - указал он.На сегодняшний день, отметил дипломат, китайские АЭС сохраняют хорошие эксплуатационные показатели, не было никаких инцидентов, которые бы оказали влияние на окружающую среду и здоровье населения.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о "радиологической угрозе" на китайской АЭС "Тайшань" в провинции Гуандун. Отмечается, что предупреждение о поступило от французской компании Framatome, которая частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС. В письме Framatome заявила, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы избежать закрытия объекта.Позже во французской энергогенерирующей компании Франции Électricité de France (EDF) заявили, что выброс редких газов на китайской атомной электростанции "Тайшань" произошли в объемах, не превышающих норму, речь не идет о чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210607/oborudovanie-1735979249.html

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мид кнр, китай, в мире