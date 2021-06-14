Эксперт назвала преимущества виллы, где пройдет саммит Россия — США
12:32 14.06.2021 (обновлено: 13:55 14.06.2021)
Виды виллы Ла Гранж поспособствуют беседе Путина и Байдена, заявила американский эксперт Зайсер
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проведение саммита Россия - США на живописной женевской вилле Ла Гранж может способствовать продуктивной беседе президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сказала РИА Новости преподаватель факультета политических наук Университета Северной Флориды Памела Зайсер.
Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня. Она станет первой с 2018 года, когда Путин провел переговоры с предшественником Байдена, республиканцем Дональдом Трампом, в Хельсинки.
"Насколько я понимаю, вилла Ла Гранж имеет несколько преимуществ. Исторически это место переговоров МККК по Женевской конвенции... в 1864 году. Так что исторически это место продуктивных и мирных переговоров между мировыми лидерами. Я также думаю, что это красивое и спокойное место, умиротворяющее в контексте потенциально напряженной встречи между Байденом и Путиным", - сказала Зайсер.
Говоря о влиянии места на сам саммит, эксперт отметила, что многое зависит от графика встречи. "Если в нем есть время для того, чтобы они смогли пообщаться неформально, поговорить во время прогулки, тогда живописный вид способствует приятной беседе. Это не всегда происходит, но я думаю, что все-таки при выборе места такая идея присутствовала", - отметила она.
Швейцария также была заинтересована в том, чтобы саммит состоялся именно на ее территории. "Удобное место для неофициального обсуждения политики может создать условия для продуктивной дискуссии. И, конечно, Швейцария исторически известна своей политикой нейтралитета, а также тем, что она была местом встреч мировых лидеров. И, насколько я понимаю, Швейцария довольно сильно лоббировала, чтобы лидеры встретились именно там. Это добавляет престижа и внимания стране", - добавила она.
10 июня, 13:26Вилла Ла Гранж