https://ria.ru/20210614/zheneva-1736933746.html

Эксперт назвала преимущества виллы, где пройдет саммит Россия — США

Эксперт назвала преимущества виллы, где пройдет саммит Россия — США - РИА Новости, 14.06.2021

Эксперт назвала преимущества виллы, где пройдет саммит Россия — США

Проведение саммита Россия - США на живописной женевской вилле Ла Гранж может способствовать продуктивной беседе президентов Владимира Путина и Джо Байдена,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T12:32

2021-06-14T12:32

2021-06-14T13:55

россия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

хельсинки

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проведение саммита Россия - США на живописной женевской вилле Ла Гранж может способствовать продуктивной беседе президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сказала РИА Новости преподаватель факультета политических наук Университета Северной Флориды Памела Зайсер.Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня. Она станет первой с 2018 года, когда Путин провел переговоры с предшественником Байдена, республиканцем Дональдом Трампом, в Хельсинки."Насколько я понимаю, вилла Ла Гранж имеет несколько преимуществ. Исторически это место переговоров МККК по Женевской конвенции... в 1864 году. Так что исторически это место продуктивных и мирных переговоров между мировыми лидерами. Я также думаю, что это красивое и спокойное место, умиротворяющее в контексте потенциально напряженной встречи между Байденом и Путиным", - сказала Зайсер.Говоря о влиянии места на сам саммит, эксперт отметила, что многое зависит от графика встречи. "Если в нем есть время для того, чтобы они смогли пообщаться неформально, поговорить во время прогулки, тогда живописный вид способствует приятной беседе. Это не всегда происходит, но я думаю, что все-таки при выборе места такая идея присутствовала", - отметила она.Швейцария также была заинтересована в том, чтобы саммит состоялся именно на ее территории. "Удобное место для неофициального обсуждения политики может создать условия для продуктивной дискуссии. И, конечно, Швейцария исторически известна своей политикой нейтралитета, а также тем, что она была местом встреч мировых лидеров. И, насколько я понимаю, Швейцария довольно сильно лоббировала, чтобы лидеры встретились именно там. Это добавляет престижа и внимания стране", - добавила она.

https://ria.ru/20210610/villa-1736449295.html

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хельсинки

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россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, хельсинки, сша, в мире