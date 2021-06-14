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Житель Омска облил зеленкой директора кафе
Житель Омска облил зеленкой директора кафе - РИА Новости, 14.06.2021
Житель Омска облил зеленкой директора кафе
Полиция в Омске проводит проверку инцидента в одном из местных кафе, где мужчина в ходе конфликта с директором облил женщину зеленкой, сообщает в понедельник... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:07
2021-06-14T14:07
омск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Полиция в Омске проводит проверку инцидента в одном из местных кафе, где мужчина в ходе конфликта с директором облил женщину зеленкой, сообщает в понедельник УМВД по Омской области."Установлено, что 31-летний омич вместе со своим товарищем пришел к управляющему директору заведения, высказывая недовольство тем, что его супруге, которая была уволена из производственного цеха этой организации, не выплачены денежные средства в должном объеме. Так, в ходе конфликта мужчина облил раствором зеленки директора. При этом знакомый фигуранта снимал все происходящее на видео", - говорится в сообщении.В УМВД отметили, что по факту совершения противоправных действий в кафе по улице Комарова проводится проверка."В настоящее время пострадавшая – женщина 1975 года рождения, проходит лечение в медицинском учреждении в связи с полученными повреждениями роговицы глаза. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в управлении.Кроме того, сотрудники полиции дадут правовую оценку по факту повреждения имущества в кафе, добавили в УМВД.
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омск, происшествия
Житель Омска облил зеленкой директора кафе
14:07 14.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Житель Омска облил зеленкой директора кафе, женщина получила ожог роговицы

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Полиция в Омске проводит проверку инцидента в одном из местных кафе, где мужчина в ходе конфликта с директором облил женщину зеленкой, сообщает в понедельник УМВД по Омской области.
"Установлено, что 31-летний омич вместе со своим товарищем пришел к управляющему директору заведения, высказывая недовольство тем, что его супруге, которая была уволена из производственного цеха этой организации, не выплачены денежные средства в должном объеме. Так, в ходе конфликта мужчина облил раствором зеленки директора. При этом знакомый фигуранта снимал все происходящее на видео", - говорится в сообщении.
В УМВД отметили, что по факту совершения противоправных действий в кафе по улице Комарова проводится проверка.
"В настоящее время пострадавшая – женщина 1975 года рождения, проходит лечение в медицинском учреждении в связи с полученными повреждениями роговицы глаза. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в управлении.
Кроме того, сотрудники полиции дадут правовую оценку по факту повреждения имущества в кафе, добавили в УМВД.
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