https://ria.ru/20210614/zelenka-1736942136.html

Житель Омска облил зеленкой директора кафе

Житель Омска облил зеленкой директора кафе - РИА Новости, 14.06.2021

Житель Омска облил зеленкой директора кафе

Полиция в Омске проводит проверку инцидента в одном из местных кафе, где мужчина в ходе конфликта с директором облил женщину зеленкой, сообщает в понедельник... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:07

2021-06-14T14:07

2021-06-14T14:07

омск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Полиция в Омске проводит проверку инцидента в одном из местных кафе, где мужчина в ходе конфликта с директором облил женщину зеленкой, сообщает в понедельник УМВД по Омской области."Установлено, что 31-летний омич вместе со своим товарищем пришел к управляющему директору заведения, высказывая недовольство тем, что его супруге, которая была уволена из производственного цеха этой организации, не выплачены денежные средства в должном объеме. Так, в ходе конфликта мужчина облил раствором зеленки директора. При этом знакомый фигуранта снимал все происходящее на видео", - говорится в сообщении.В УМВД отметили, что по факту совершения противоправных действий в кафе по улице Комарова проводится проверка."В настоящее время пострадавшая – женщина 1975 года рождения, проходит лечение в медицинском учреждении в связи с полученными повреждениями роговицы глаза. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в управлении.Кроме того, сотрудники полиции дадут правовую оценку по факту повреждения имущества в кафе, добавили в УМВД.

https://ria.ru/20210613/delo-1736840561.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, происшествия