https://ria.ru/20210614/zagsy-1736956029.html
Московские загсы перешли на работу по предварительной записи
Московские загсы перешли на работу по предварительной записи - РИА Новости, 14.06.2021
Московские загсы перешли на работу по предварительной записи
Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок в столичных отделах ЗАГС в нерабочую неделю будет... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:57
2021-06-14T15:57
2021-06-14T18:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
загс
коронавирусы
москва
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок в столичных отделах ЗАГС в нерабочую неделю будет проходить по предварительной записи, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом."С 15 по 19 июня в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок будет проходить по предварительной записи по телефону Единой справочной службы города Москвы 8(495) 777-77-77. Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время", - говорится в сообщении.Отмечается, что через Единый портал госуслуг можно подать заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, рождения, усыновления. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания готовы проконсультировать по телефону."Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты предупреждающие меры. Специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются. Запрещен вход и посетителям с высокой температурой", - информирует оперштаб.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, загс, коронавирусы, москва
Московские загсы перешли на работу по предварительной записи
15:57 14.06.2021 (обновлено: 18:08 14.06.2021)
В оперштабе сообщили, что московские загсы перешли на работу по предварительной записи
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок в столичных отделах ЗАГС в нерабочую неделю будет проходить по предварительной записи, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом
.
"С 15 по 19 июня в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок будет проходить по предварительной записи по телефону Единой справочной службы города Москвы
8(495) 777-77-77. Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через Единый портал госуслуг можно подать заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, рождения, усыновления. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания готовы проконсультировать по телефону.
"Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты предупреждающие меры. Специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются. Запрещен вход и посетителям с высокой температурой", - информирует оперштаб.