https://ria.ru/20210614/zagsy-1736956029.html

Московские загсы перешли на работу по предварительной записи

Московские загсы перешли на работу по предварительной записи - РИА Новости, 14.06.2021

Московские загсы перешли на работу по предварительной записи

Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок в столичных отделах ЗАГС в нерабочую неделю будет... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:57

2021-06-14T15:57

2021-06-14T18:08

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коронавирусы

москва

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок в столичных отделах ЗАГС в нерабочую неделю будет проходить по предварительной записи, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом."С 15 по 19 июня в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок будет проходить по предварительной записи по телефону Единой справочной службы города Москвы 8(495) 777-77-77. Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время", - говорится в сообщении.Отмечается, что через Единый портал госуслуг можно подать заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, рождения, усыновления. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания готовы проконсультировать по телефону."Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты предупреждающие меры. Специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются. Запрещен вход и посетителям с высокой температурой", - информирует оперштаб.

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/koronavirus-1736920681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, загс, коронавирусы, москва