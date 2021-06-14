https://ria.ru/20210614/yaroshenko-1736962915.html

Путин заявил, что у осужденного в США Ярошенко проблемы со здоровьем

Путин заявил, что у осужденного в США Ярошенко проблемы со здоровьем - РИА Новости, 14.06.2021

Путин заявил, что у осужденного в США Ярошенко проблемы со здоровьем

Президент России Владимир Путин заявил, что у осужденного в США летчика Константина Ярошенко большие проблемы со здоровьем, администрация мест лишения свободы в РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:39

2021-06-14T16:39

2021-06-14T18:18

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владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у осужденного в США летчика Константина Ярошенко большие проблемы со здоровьем, администрация мест лишения свободы в США не обращает на это внимания.Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля."Вот я сейчас назвал, лётчик у нас там Ярошенко, которого из третьей страны вывезли в США, дали ему там довольно большой срок. У него большие проблемы со здоровьем, но как-то администрация мест лишения свободы не обращает на это внимания. Вот на коронавирус вашего гражданина вы обратили внимание, а болезни нашего гражданина ‒ никто об этом не вспоминает", - сказал Путин.Российский лидер заявил, что РФ готова к обсуждению вопросов по заключенным."Даже более того, я думаю, что это целесообразно. Есть вопросы, как вы правильно сказали, я с Вами полностью согласен, гуманитарного характера. Ну почему не обсудить это? Касается здоровья и жизни конкретного человека, их семей. Конечно", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/yaroshenko-1734888520.html

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россия, nbc, константин ярошенко, владимир путин, сша, в мире