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Путин заявил, что у осужденного в США Ярошенко проблемы со здоровьем
Путин заявил, что у осужденного в США Ярошенко проблемы со здоровьем - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что у осужденного в США Ярошенко проблемы со здоровьем
Президент России Владимир Путин заявил, что у осужденного в США летчика Константина Ярошенко большие проблемы со здоровьем, администрация мест лишения свободы в РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:39
2021-06-14T18:18
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константин ярошенко
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у осужденного в США летчика Константина Ярошенко большие проблемы со здоровьем, администрация мест лишения свободы в США не обращает на это внимания.Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля."Вот я сейчас назвал, лётчик у нас там Ярошенко, которого из третьей страны вывезли в США, дали ему там довольно большой срок. У него большие проблемы со здоровьем, но как-то администрация мест лишения свободы не обращает на это внимания. Вот на коронавирус вашего гражданина вы обратили внимание, а болезни нашего гражданина ‒ никто об этом не вспоминает", - сказал Путин.Российский лидер заявил, что РФ готова к обсуждению вопросов по заключенным."Даже более того, я думаю, что это целесообразно. Есть вопросы, как вы правильно сказали, я с Вами полностью согласен, гуманитарного характера. Ну почему не обсудить это? Касается здоровья и жизни конкретного человека, их семей. Конечно", - подчеркнул он.
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россия, nbc, константин ярошенко, владимир путин, сша, в мире
Путин заявил, что у осужденного в США Ярошенко проблемы со здоровьем
16:39 14.06.2021 (обновлено: 18:18 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости
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Путин заявил, что у осужденного в США Ярошенко большие проблемы со здоровьем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у осужденного в США летчика Константина Ярошенко большие проблемы со здоровьем, администрация мест лишения свободы в США не обращает на это внимания.
Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля.
"Вот я сейчас назвал, лётчик у нас там Ярошенко, которого из третьей страны вывезли в США, дали ему там довольно большой срок. У него большие проблемы со здоровьем, но как-то администрация мест лишения свободы не обращает на это внимания. Вот на коронавирус вашего гражданина вы обратили внимание, а болезни нашего гражданина ‒ никто об этом не вспоминает", - сказал Путин.
Российский лидер заявил, что РФ готова к обсуждению вопросов по заключенным.
"Даже более того, я думаю, что это целесообразно. Есть вопросы, как вы правильно сказали, я с Вами полностью согласен, гуманитарного характера. Ну почему не обсудить это? Касается здоровья и жизни конкретного человека, их семей. Конечно", - подчеркнул он.
Жена Константина Ярошенко Виктория во время пресс-конференции в Москве. 13 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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