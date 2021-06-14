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Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет
Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет - РИА Новости, 14.06.2021
Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет
Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече - у него за плечами 50 лет подготовки к этому... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T02:51
2021-06-14T05:47
россия
дженнифер псаки
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече - у него за плечами 50 лет подготовки к этому моменту, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.Его расшифровку распространила пресс-служба Белого дома.Первые лица США в преддверии саммита при этом неоднократно повторяли, что предсказуемость в отношениях с РФ пока является желаемой целью администрации, а не нынешней реальностью.Свои слова о том, что Байден знает, чего ожидать от российского лидера, Псаки объяснила тем, что президент США работал с Путиным раньше и имеет многолетний опыт. Так Псаки ответила на просьбу прокомментировать слова первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг "чересчур готов" ко встрече с Путиным."Он готовился к этому моменту 50 лет", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
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россия, дженнифер псаки, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет
02:51 14.06.2021 (обновлено: 05:47 14.06.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© AP Photo / Evan Vucci

Псаки заявила о 50 годах подготовки Джо Байдена к встрече с Путиным

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече - у него за плечами 50 лет подготовки к этому моменту, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.
"Он (Байден) знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства", - сказала Псаки на брифинге в самолете по пути из Британии в Брюссель.
Его расшифровку распространила пресс-служба Белого дома.
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Свои слова о том, что Байден знает, чего ожидать от российского лидера, Псаки объяснила тем, что президент США работал с Путиным раньше и имеет многолетний опыт. Так Псаки ответила на просьбу прокомментировать слова первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг "чересчур готов" ко встрече с Путиным.
"Он готовился к этому моменту 50 лет", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
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РоссияДженнифер ПсакиДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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