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Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет

Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет - РИА Новости, 14.06.2021

Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет

Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече - у него за плечами 50 лет подготовки к этому... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T02:51

2021-06-14T02:51

2021-06-14T05:47

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джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече - у него за плечами 50 лет подготовки к этому моменту, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.Его расшифровку распространила пресс-служба Белого дома.Первые лица США в преддверии саммита при этом неоднократно повторяли, что предсказуемость в отношениях с РФ пока является желаемой целью администрации, а не нынешней реальностью.Свои слова о том, что Байден знает, чего ожидать от российского лидера, Псаки объяснила тем, что президент США работал с Путиным раньше и имеет многолетний опыт. Так Псаки ответила на просьбу прокомментировать слова первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг "чересчур готов" ко встрече с Путиным."Он готовился к этому моменту 50 лет", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

https://ria.ru/20210614/davlenie-1736908500.html

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россия, дженнифер псаки, джо байден, владимир путин, сша, в мире