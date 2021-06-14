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Испанскую газету восхитили "подвиги" нацистского пилота под Ленинградом
Испанскую газету восхитили "подвиги" нацистского пилота под Ленинградом - РИА Новости, 14.06.2021
Испанскую газету восхитили "подвиги" нацистского пилота под Ленинградом
Одна из ведущих газет Испании ABC опубликовала статью о "подвигах" нацистского пилота Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T04:18
2021-06-14T04:18
вторая мировая война (1939-1945)
испания
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Одна из ведущих газет Испании ABC опубликовала статью о "подвигах" нацистского пилота Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй мировой войны.Автор статьи Мануэль Вильяторо рассказывает, как Рудель, самый результативный пилот пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87, в сентябре 1941 года во время наступления немцев на Ленинград подбил линкор "Марат", считавшийся гордостью Балтийского флота."Марат" исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть моя бомба попала в снарядный погреб", - цитирует автор статьи мемуары Руделя.В результате взрыва погибло более трехсот моряков, а корабль весом почти 24 тысячи тонн лег на грунт.Рудель, как говорится в статье, также "прославился" уничтожением бронетехники. Так, на его счету свыше 500 подбитых танков.После поражения нацистской Германии Рудель, который был членом партии нацистов, сначала сдался американцам, а затем сбежал в Аргентину. Там он публиковал памфлеты, в которых выражал готовность снова сражаться против большевиков и за "жизненное пространство" на Востоке, по-прежнему необходимое для выживания немецкой нации и выступал в защиту действий Адольфа Гитлера.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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вторая мировая война (1939-1945), испания, в мире
Испанскую газету восхитили "подвиги" нацистского пилота под Ленинградом
04:18 14.06.2021
 
© AP PhotoНемецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87
Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© AP Photo

Испанская газета ABC восхитилась подвигами нацистского пилота Руделя под Ленинградом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Одна из ведущих газет Испании ABC опубликовала статью о "подвигах" нацистского пилота Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй мировой войны.
Автор статьи Мануэль Вильяторо рассказывает, как Рудель, самый результативный пилот пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87, в сентябре 1941 года во время наступления немцев на Ленинград подбил линкор "Марат", считавшийся гордостью Балтийского флота.
"Марат" исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть моя бомба попала в снарядный погреб", - цитирует автор статьи мемуары Руделя.
В результате взрыва погибло более трехсот моряков, а корабль весом почти 24 тысячи тонн лег на грунт.
Рудель, как говорится в статье, также "прославился" уничтожением бронетехники. Так, на его счету свыше 500 подбитых танков.
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После поражения нацистской Германии Рудель, который был членом партии нацистов, сначала сдался американцам, а затем сбежал в Аргентину. Там он публиковал памфлеты, в которых выражал готовность снова сражаться против большевиков и за "жизненное пространство" на Востоке, по-прежнему необходимое для выживания немецкой нации и выступал в защиту действий Адольфа Гитлера.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Вторая мировая война (1939-1945)ИспанияВ мире
 
 
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