Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/vodopad-1736969991.html
Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух
Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух - РИА Новости, 14.06.2021
Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух
В национальном парке Порт-Кэмпбелл в Виктории сильный ветер заставил водопад повернуться вспять.
2021-06-14T17:38
2021-06-14T17:38
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736969300_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c57f0bcfe36999aa335c000cc4b4b361.jpg
Вместо того, чтобы падать вниз, струи воды взлетели в воздух и залили лестницу Гибсона, близлежащие скалы и любимое место посетителей парка – смотровую площадку, откуда открываются панорамные виды. Необычное явление произошло после ночи проливного дождя при порывах ветра, достигавших 60-80 км/час.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух
В национальном парке Порт-Кэмпбелл в Виктории сильный ветер заставил водопад повернуться вспять. Вместо того, чтобы падать со скал, струи воды взлетели вверх и залили лестницу Гибсона, близлежащие скалы и любимое место посетителей парка – смотровую площадку, откуда открываются панорамные виды. Необычное явление произошло после ночи проливного дождя при порывах ветра, достигавших 60-80 км/час.
2021-06-14T17:38
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736969300_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c1cad9df847547c34c280f18ce90cb3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, видео
Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух
В национальном парке Порт-Кэмпбелл в Виктории сильный ветер заставил водопад повернуться вспять.
2021-06-14T17:38
true
PT0M38S

Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух

17:38 14.06.2021
 
Читать ria.ru в
В национальном парке Порт-Кэмпбелл в Виктории сильный ветер заставил водопад повернуться вспять.
Вместо того, чтобы падать вниз, струи воды взлетели в воздух и залили лестницу Гибсона, близлежащие скалы и любимое место посетителей парка – смотровую площадку, откуда открываются панорамные виды. Необычное явление произошло после ночи проливного дождя при порывах ветра, достигавших 60-80 км/час.
 
Видео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24Ушаков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден
09:22Ушаков сообщил об эпидемиологических мерах перед саммитом Россия — США
09:19Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске
09:16В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
09:14Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
09:14Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
Лента новостейМолния