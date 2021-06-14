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Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух
Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух - РИА Новости, 14.06.2021
Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух
В национальном парке Порт-Кэмпбелл в Виктории сильный ветер заставил водопад повернуться вспять.
2021-06-14T17:38
2021-06-14T17:38
2021-06-14T17:38
видео
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Вместо того, чтобы падать вниз, струи воды взлетели в воздух и залили лестницу Гибсона, близлежащие скалы и любимое место посетителей парка – смотровую площадку, откуда открываются панорамные виды. Необычное явление произошло после ночи проливного дождя при порывах ветра, достигавших 60-80 км/час.
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Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух
В национальном парке Порт-Кэмпбелл в Виктории сильный ветер заставил водопад повернуться вспять. Вместо того, чтобы падать со скал, струи воды взлетели вверх и залили лестницу Гибсона, близлежащие скалы и любимое место посетителей парка – смотровую площадку, откуда открываются панорамные виды.
Необычное явление произошло после ночи проливного дождя при порывах ветра, достигавших 60-80 км/час.
2021-06-14T17:38
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PT0M38S
РИА Новости
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видео, видео
Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух
В национальном парке Порт-Кэмпбелл в Виктории сильный ветер заставил водопад повернуться вспять.