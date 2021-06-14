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Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух

Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух - РИА Новости, 14.06.2021

Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух

В национальном парке Порт-Кэмпбелл в Виктории сильный ветер заставил водопад повернуться вспять.

2021-06-14T17:38

2021-06-14T17:38

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Вместо того, чтобы падать вниз, струи воды взлетели в воздух и залили лестницу Гибсона, близлежащие скалы и любимое место посетителей парка – смотровую площадку, откуда открываются панорамные виды. Необычное явление произошло после ночи проливного дождя при порывах ветра, достигавших 60-80 км/час.

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2021

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Вызов гравитации: в парке Порт-Кэмпбелл струи водопада поднялись в воздух В национальном парке Порт-Кэмпбелл в Виктории сильный ветер заставил водопад повернуться вспять. Вместо того, чтобы падать со скал, струи воды взлетели вверх и залили лестницу Гибсона, близлежащие скалы и любимое место посетителей парка – смотровую площадку, откуда открываются панорамные виды. Необычное явление произошло после ночи проливного дождя при порывах ветра, достигавших 60-80 км/час. 2021-06-14T17:38 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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