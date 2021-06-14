Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/video-1736943297.html
Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации "Спутника V"
Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации "Спутника V" - РИА Новости, 14.06.2021
Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации "Спутника V"
Роскомнадзор потребовал снять все наложенные YouTube ограничения на видеоролик о дискриминации российской вакцины "Спутник V", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:16
2021-06-14T15:56
вакцина "спутник v"
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732794293_0:265:3054:1983_1920x0_80_0_0_421b70a93a8a34a61c8e09d46c2f17e8.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал снять все наложенные YouTube ограничения на видеоролик о дискриминации российской вакцины "Спутник V", сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что YouTube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению "Спутника V", попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела."Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале "Депутат Слуцкий". Материал, доступ к которому был ограничен &lt;...&gt; YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.Как отмечается, в письме ведомства указано, что подобные действия компании нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
https://ria.ru/20210612/proverka-1736769481.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732794293_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_be984bd3e2695c4b126e7ba524e3e1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации "Спутника V"
14:16 14.06.2021 (обновлено: 15:56 14.06.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрепарат Sputnik V
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с видео о дискриминации "Спутника V"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал снять все наложенные YouTube ограничения на видеоролик о дискриминации российской вакцины "Спутник V", сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что YouTube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению "Спутника V", попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела.
"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале "Депутат Слуцкий". Материал, доступ к которому был ограничен <...> YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в письме ведомства указано, что подобные действия компании нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 16:44Распространение коронавируса
В Росздравнадзоре рассказали о проверке качества и безопасности вакцин
 
Вакцина "Спутник V"РоссияYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24Ушаков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден
09:22Ушаков сообщил об эпидемиологических мерах перед саммитом Россия — США
09:19Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске
09:16В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
09:14Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
09:14Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
Лента новостейМолния