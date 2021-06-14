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Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации "Спутника V"
Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации "Спутника V" - РИА Новости, 14.06.2021
Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации "Спутника V"
Роскомнадзор потребовал снять все наложенные YouTube ограничения на видеоролик о дискриминации российской вакцины "Спутник V", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:16
2021-06-14T14:16
2021-06-14T15:56
вакцина "спутник v"
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал снять все наложенные YouTube ограничения на видеоролик о дискриминации российской вакцины "Спутник V", сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что YouTube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению "Спутника V", попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела."Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале "Депутат Слуцкий". Материал, доступ к которому был ограничен <...> YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.Как отмечается, в письме ведомства указано, что подобные действия компании нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
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вакцина "спутник v", россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации "Спутника V"
14:16 14.06.2021 (обновлено: 15:56 14.06.2021)
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с видео о дискриминации "Спутника V"