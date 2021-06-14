В Минске заявили, что военный вертолет не принуждал Ryanair садиться
15:33 14.06.2021 (обновлено: 16:38 14.06.2021)
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
Командующий ВВС Белоруссии заявил, что военный вертолет не принуждал Ryanair садиться в Минске
"Неоднократно было доказано, показано всем, кто желает объективно разобраться в этой ситуации, что перехват, принуждение к посадке, сопровождение истребителем-перехватчиком МИГ-29 вооруженных сил республики Беларусь иностранного гражданского судна в небе республики Беларусь не было", - сказал он пресс-конференции. По его словам, "это признали мои коллеги по профессии на сопредельной территории".
Он отметил, что между находившимся в воздухе военном вертолете, "который выполнял задачу по охране государcтвенной границы", и Боингом 737 Ryanair "практически 11 тысяч метров в высоте".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.