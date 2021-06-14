https://ria.ru/20210614/vertolet-1736952771.html

В Минске заявили, что военный вертолет не принуждал Ryanair садиться

В Минске заявили, что военный вертолет не принуждал Ryanair садиться - РИА Новости, 14.06.2021

В Минске заявили, что военный вертолет не принуждал Ryanair садиться

Военный вертолет не принуждал садиться в Минске самолет Ryanair, он охранял госграницу, между ними было 11 тысяч метров разницы в высоте, заявил командующий ВВС РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:33

2021-06-14T15:33

2021-06-14T16:38

роман протасевич

совет ес

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вильнюс

в мире

ryanair

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Военный вертолет не принуждал садиться в Минске самолет Ryanair, он охранял госграницу, между ними было 11 тысяч метров разницы в высоте, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб."Неоднократно было доказано, показано всем, кто желает объективно разобраться в этой ситуации, что перехват, принуждение к посадке, сопровождение истребителем-перехватчиком МИГ-29 вооруженных сил республики Беларусь иностранного гражданского судна в небе республики Беларусь не было", - сказал он пресс-конференции. По его словам, "это признали мои коллеги по профессии на сопредельной территории".Он отметил, что между находившимся в воздухе военном вертолете, "который выполнял задачу по охране государcтвенной границы", и Боингом 737 Ryanair "практически 11 тысяч метров в высоте".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/london-1736648738.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/london-1736605184.html

белоруссия

вильнюс

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, совет ес, евросоюз, белоруссия, вильнюс, в мире, ryanair, минск