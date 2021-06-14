https://ria.ru/20210614/varlamov-1736992905.html

Мэр Анапы предложил блогеру Варламову должность своего зама

Мэр Анапы предложил блогеру Варламову должность своего зама - РИА Новости, 14.06.2021

Мэр Анапы предложил блогеру Варламову должность своего зама

Мэр Анапы Василий Швец предложил видеоблогеру Илье Варламову стать его заместителем по развитию городской среды, сообщает администрация города-курорта. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T21:08

2021-06-14T21:08

2021-06-14T21:08

василий швец

илья варламов

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Мэр Анапы Василий Швец предложил видеоблогеру Илье Варламову стать его заместителем по развитию городской среды, сообщает администрация города-курорта.Варламов по приглашению мэра курорта в понедельник, в международный День блогера, посетил Анапу."Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды", - говорится в сообщении мэрии.После большой прогулки по городу с популярным урбанистом, Швец отметил, что многие замечания и предложения Варламова не оказались для него новыми и большинство вопросов уже находятся в различной стадии решения."О всех проблемах мэрия узнает в первую очередь от жителей и гостей курорта через специально созданный муниципальный центр управления. При этом, учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны", - уточнили в ведомстве.Анапа – черноморский российский курорт, расположенный в юго-западной части Краснодарского края. На сегодняшний день на курорте функционируют более 240 объектов размещения, в них единовременно пребывают около 30 тысяч туристов. Ранее мэр города сообщил, что Анапа за текущий год сможет принять более 4,5 миллиона туристов. Всего на курортах Краснодарского края в 2021 году прогнозируется около 18 миллионов туристов.

https://ria.ru/20210225/varalamov-1598864861.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/varlamov-1592883654.html

анапа

краснодарский край

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василий швец, илья варламов, анапа, краснодарский край