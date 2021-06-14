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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210614/vaktsinatsiya-1736903475.html
Вакцинировавшиеся москвичи смогут поучаствовать в розыгрыше автомобиля
Вакцинировавшиеся москвичи смогут поучаствовать в розыгрыше автомобиля - РИА Новости, 14.06.2021
Вакцинировавшиеся москвичи смогут поучаствовать в розыгрыше автомобиля
Впервые вакцинировавшиеся от коронавируса москвичи теперь могут поучаствовать в розыгрыше автомобиля, такую программу поощрения предложил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T00:26
2021-06-14T00:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Впервые вакцинировавшиеся от коронавируса москвичи теперь могут поучаствовать в розыгрыше автомобиля, такую программу поощрения предложил мэр Москвы Сергей Собянин.Ухудшение эпидситуацииКак сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, за последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса в столице резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.Чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня.Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.Также с 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента Российской Федерации.Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается: посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат; оказание с 23.00 до 6.00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно площадок тренажёров, беседок, лавочке, теперь в парках можно только гулять.Стимулирование вакцинацииКак отметил Собянин, чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19 в столице. Для этого вводится новая программа стимулирования вакцинации для граждан старше 18 лет.Так, с 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24".Средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры, среди которых "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, "Северсталь", ВТБ и ряд других.Помимо этого, с 27 апреля в Москве работает программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку. Жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму. Потратить эти деньги можно на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы "Миллион призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.Выдача карт организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.Где можно привитьсяВ Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Также в столичных вузах началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Москвичи могут привиться от коронавируса одной из трех вакцин. При этом, вакцина "КовиВак" доступна лишь в пяти поликлиниках, нужно записываться заранее.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество
Вакцинировавшиеся москвичи смогут поучаствовать в розыгрыше автомобиля
00:26 14.06.2021
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Москвичи, впервые вакцинировавшиеся от COVID-19, смогут поучаствовать в розыгрыше автомобиля

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Впервые вакцинировавшиеся от коронавируса москвичи теперь могут поучаствовать в розыгрыше автомобиля, такую программу поощрения предложил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ухудшение эпидситуации

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, за последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса в столице резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.
Чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня.
Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.
Также с 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента Российской Федерации.
Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается: посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат; оказание с 23.00 до 6.00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно площадок тренажёров, беседок, лавочке, теперь в парках можно только гулять.

Стимулирование вакцинации

Как отметил Собянин, чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19 в столице. Для этого вводится новая программа стимулирования вакцинации для граждан старше 18 лет.
Так, с 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.
Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24".
Средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры, среди которых "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, "Северсталь", ВТБ и ряд других.
Помимо этого, с 27 апреля в Москве работает программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку. Жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму. Потратить эти деньги можно на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы "Миллион призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.
Выдача карт организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.

Где можно привиться

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Также в столичных вузах началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Москвичи могут привиться от коронавируса одной из трех вакцин. При этом, вакцина "КовиВак" доступна лишь в пяти поликлиниках, нужно записываться заранее.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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