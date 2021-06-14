https://ria.ru/20210614/vaktsina-1736913496.html

Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19

Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2021

Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19

Россияне в мае интересовались прививкой от коронавируса в шесть раз чаще по сравнению с началом года, когда в стране началась массовая вакцинация, говорится в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T07:10

2021-06-14T07:10

2021-06-14T07:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россияне в мае интересовались прививкой от коронавируса в шесть раз чаще по сравнению с началом года, когда в стране началась массовая вакцинация, говорится в исследовании сервиса "СберЗдоровье", которое есть в распоряжении РИА Новости."Аналитики проанализировали количество обращений к врачам телемедицины за консультациями перед планируемыми прививками против коронавируса. По сравнению с апрелем 2021 года в мае количество подобных вопросов к специалистам возросло в 1,5 раза, и в 6 раз относительно января — первого полного месяца, когда в России была запущена массовая вакцинация от коронавируса", - выяснили эксперты.Чаще всего за онлайн-консультациями к врачам перед вакцинацией от коронавируса обращались жители Москвы, Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Татарстана.Россиян в основном интересуют возможные медицинские противопоказания для проведения вакцинации, влияние прививки на репродуктивные возможности и сроках вакцинации в период планирования беременности. Кроме того, пациенты спрашивали о возможных побочных эффектах после прививки и о возможности вакцинации при употреблении различных лекарственных препаратов и биологически активных добавок, наличии хронических заболеваний, аллергических реакций и антител."Мы видим, что число обращений людей, которые интересуются вакцинацией, растет каждый месяц, и мы предполагаем, что со временем будет увеличиваться и количество тех, кто привьется от коронавирусной инфекции", - прокомментировал медицинский директор сервиса Владислав Мохамед Али.Он напомнил, что острые воспалительные и респираторные заболевания, обострения хронических заболеваний, выраженные аллергические реакции, аутоиммунные заболевания в острой фазе являются противопоказанием для прививки. Чтобы не навредить своему организму, необходимо сначала снять эти ограничения, подчеркнул эксперт."СберЗдоровье" анализировал данные пациентов в обезличенной и обобщенной форме, общее число клиентов компании сегодня превышает 13 миллионов человек.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

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коронавирус в россии, россия, общество